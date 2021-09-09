【日本研究】揭午後紅茶奶茶驚人功能　超聲波檢查前喝更易發現早期胰臟癌

▲ 日本研究揭午後紅茶奶茶驚人功能，超聲波檢查前喝更易發現早期胰臟癌。

日本知名飲品製造商麒麟（KIRIN）推出的「午後紅茶」奶茶一向大受歡迎，最近更成為當地的的話題。日本醫學界有研究發現，在進行超聲波檢查前，喝「午後紅茶」奶茶，有助提高發現早期胰臟癌的機會，而專家指出，關鍵在於飲品的乳脂肪比例及濃稠上。

日本朝日電視台報道，胰臟位於胃部後方，大部分被胃部遮蓋，進行超聲波檢查時，亦難以看清胰臟的全貌，因此胰臟癌不易被發現，確診時往往已是晚期。研究胰臟超聲波檢查超過10年的前大阪國際癌症中心副院長片山和宏表示，在進行檢查前喝「午後紅茶」奶茶，可提升發現胰臟癌的機會。

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他解釋，超聲波可以通過水分，當胃部填滿水分，可讓胰臟超聲波顯影更為清楚，而奶茶是最適合充當填滿胃部的水分，市面上各種品牌的奶茶中，因「午後紅茶」奶茶的乳脂肪和稠度適宜，最有效提升胰臟的顯影率。

片山和宏指，喝完「午後紅茶」奶茶後進行檢查，可看到約9成的胰臟，而透過此方法檢測胰臟癌的患者中，有7成均屬早期發現，可見有助及早發現胰臟癌。

至於為何不採用其他飲料，研究曾以檸檬茶和碳酸飲料進行測試，發現檸檬茶會與胃酸產生反應，對超聲波檢查沒有幫助，而碳酸飲料的氣泡反而會阻礙超聲波檢查，因此濃稠適中的奶茶是最佳選擇。

片山和宏更表示，病人都很樂意在檢查前喝一瓶午後紅茶奶茶。午後紅茶製造商麒麟（KIRIN）亦對此感到驚訝，表示沒想到產品以這種形式成為話題，不過公司在製造商品時未考慮過此用途，因此在一般的飲用方法外，請遵從醫生的指示。

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責任編輯：羅嘉欣