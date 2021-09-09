【癌症治療】中大港大合作研發軟體機械人系統　助更精準治療頭頸癌

▲ 中大及港大成功開發磁力共振圖像導航手術機械人系統，經口腔準確利用激光消融頭頸癌腫瘤。（梁偉榮攝）

頭頸癌是全球第七位最常見癌症，涉及包括口腔、咽喉、鼻咽等部位，惟現時的治療方法或會因為口腔的狹小空間而導致手術困難。中大及港大聯合研發出一套「軟體機械人系統」，在配合磁力共振圖像導航，經口腔釋放激光消融頭頭癌腫瘤，增加手術的精準度及成功率。團隊下一步將進行活體動物測試，預料技術在未來5至10年可應用在臨床，將來或可研究擴展至前列腺癌及乳癌治療。

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有關研究是由中大及港大聯合研究，透過利用體積直徑僅12厘米、重量僅約200克的管狀機械人，在進行治療頭頸癌的微創手術中，配合磁力共振圖像導航，經口腔釋放激光消融頭頸癌腫瘤。

港大工程學院機械工程系副教授郭嘉威解釋，其原理是以液體方式驅動系統，設5個自由度的活動能力，能柔軟伸入口腔；在配合有關鏡頭下，醫生只要在控制室就可以控制激光轉向及路徑，令系統自行運作，進行消融手術。

他又指，由於系統的體積細小，而且是以塑料製造，故適用磁力共振掃描；另技術在配合磁力共振掃描下，可更精準地得知手術過程。

中大醫學院耳鼻咽喉一頭頸外科學系副教授陳英權表示，新技術能夠讓消融激光直接射向病變組織，在配合術中磁力共振圖像導航，令醫生在進行消融術時可作出更直接和準確反應，保護病變位置附近結構的功能，與傳統技術相比，醫生毋須再被設計缺乏彈性的激光放射儀器局限。

他表示，團隊下一步將進行活體動物測試，預料有關技術在未來5至10年可應用在臨床，將來或更可擴展至前列腺癌及乳癌治療等。

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記者：郭詩詩