【香港小姐2021】港姐決賽舞台全公開　大熱陳聖瑜+梁凱晴+關楓馨爭冠軍

▲ 《香港小姐2021》本周日決賽。

TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳，將於9月12日（星期日）決賽夜選出后冠。

為突顯12強佳麗經歷了重重難關，由《We Miss Hong Kong-STAY-cation晉級賽》的超艱辛考驗來到決賽殿堂，今屆大會決賽舞台將以古文明建築藝術作藍本，並以AR技術呈現鳳凰美態，打造非一般視覺盛宴。

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志偉定案港姐形象

為配合古文明主題，舞台上除了有金光燦爛的「天使之城」，更會有巨型三角宮殿，將舞台由１號錄影廠延伸至停車場；12強佳麗則會被打造成戰士等不同造型，並需經歷「火」與「水」等不同考驗，爭奪冠軍寶座。

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同場加映：ERROR訪問

日前，12強佳麗以色彩繽紛的飄逸仙氣Look為決賽場刊進行拍攝，各有美態。《2021香港小姐競選》形象監督陳惠英（Karen）受訪時透露，相關造型早於五月時與副總經理（綜藝、音樂製作及目節目）曾志偉開會時已著手籌備及構思。

Karen稱：「曾生說想打造傳統的香港小姐，除想帶出經典感覺，亦都希望大家一眼望去會覺得個個女仔都好靚。」

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Karen指由於12強佳麗平均較年青，年紀最少的更只有18歲，故設計造型時以彩色為主，以配合眾佳麗年青活潑的特色：「我們設計了的衣服衫，只要一伸手，就好似蝴蝶展翅一樣，有美感之餘，亦都代表住佳麗們都經歷華麗蛻變，從而展開新人生。」

Karen又大讚是屆佳麗位位都是衣架子：「她們身形比例好好，所以Carry造型好靚。」

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