【節儉人妻】夫婦月入逾5萬慳家老婆堅持儲8成　丈夫抱怨：毫無生活質量

夫妻間難免會有爭吵，其中以金錢最易成為導火線之一。近日有名來自台灣的人夫抱怨，與老婆的收入可高達至20萬新台幣（約5.6萬港元），但老婆卻十分節省，可以月儲17萬新台幣，即收入的8成，人夫感到十分驚訝，辛苦賺錢，但生活質量卻沒有提高。

人夫在臉書的「靠北老婆」專頁中訴苦，與老婆是同學，老婆從小的家境經濟不好，生活很苦，所以一直都比較在意錢，沒有錢就會沒有安全感。而人夫每次聽到老婆分享小時候生活時，都會覺得特別心酸，感到好心疼。

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老婆的節儉行為

為了可以讓老婆有安全感，人夫在結婚後都會把自己12萬（約3.4萬港元）薪金交給老婆保管，加上老婆的8萬（約2.3萬港元）薪金，2人收入可高達20萬（約5.6萬港元）。不過老婆為了儲錢，居然可以每個月儲17萬（約4.8萬港元），即每月只使用3萬（約8千多港元）。

老婆沒有給自己買新衣服，也不給我買新衣服，她不要出去吃飯，不想出去玩，只想存錢......我想要買一部新的手機，她也要讓我再等等，等到舊的壞掉。

對於辛苦賺到的錢，人夫感到無奈，因為生活質素一點都沒有提升。

貼文一出，引起了正反雙方的網友們論戰。點擊查看更多網民的留言：

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有些網民應為人夫應珍惜老婆,在這個世上很難得，要感謝她。則有些認為，錢不應亂花，但都應該要花在值得的地方，要懂得享受。

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責任編輯：王明芳