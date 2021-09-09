【美食速報】Pizza Day推本土元素薄餅和甜品　必試沙嗲肥牛薄餅+話梅山楂汽水+芝麻糊冬甩

▲ Pizza Day推本土元素薄餅和甜品。（圖片由Pizza Day提供）

主打手工製作薄餅的Pizza Day，近日研發出一系列充滿香港本土情懷的受港人歡迎的薄餅和甜品。全新限定產品包括：沙嗲肥牛薄餅、冬蔭功鴦鴛薄餅及薑汁撞奶炸奶凍等等，帶出地道港滋味。

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創辦人堅持每一個Pizza都即叫即做，由麵糰搓至餅底，絕不預先做好餅底以免影響味道，每一樣食材都均與Pizza共同烤製，把食物的原味完美融入餅底之中。他們經過多月來反覆調配，才將是次產品成功研發，嚴選各種優質食材，把香港人喜愛的口味帶到意式薄餅。

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為大家分享4款富有香港本土情懷的薄餅：

沙嗲肥牛薄餅

以秘製沙嗲醬鋪滿餅底，濃郁帶鹹香。肥牛則以秘製沙嗲醬醃製三個鐘以上，配以金菇、菠蘿，令菜式更清爽，底層加入粉絲，吸收了沙嗲醬及牛肉的味道，配合香脆的餅底，熱辣辣品嚐實在讓人聯想起沙嗲牛肉煲仔的況味。每個薄餅額外附上沙嗲醬，供喜愛濃味客人自行沾點品嚐，極具風味。

冬蔭功鴛鴦薄餅

Pizza Day特意調至合香港人口味的冬陰功醬，酸辣有致，面層鋪上泰圓茄、車厘茄乾、金不換和必不可少的主角31-40頭海蝦及雞肉，兩者均先以香茅、青檸汁、魚露等泰式香料醃製，還原冬陰功的酸、辣、香。主廚特意把海蝦及雞肉切片，令受熱更均勻。Pizza表面一半為海蝦、一半為雞肉。最後面層綴以香濃椰漿，令香氣更昇華。

辣香水煮牛薄餅 （$108）

將茄醬混合辣味祕製香料、辣椒等調製成四川口味，配上嫩滑肥牛，肉香和油分被吸收到酸種麵糰中，綴以花椒油、自家醃辣椒、芫茜等，帶出淡淡麻香，嗜辣一族不能錯過。

Pizza Day 薄餅 （$118）

用料極豐富的經典款式，以自製香草番茄醬塗滿餅底，有齊水牛芝士、番茄醬、煙肉、意式辣肉腸、西班牙香腸、酸酸辣辣的自製醃辣椒、自製牛肉丸等。

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2人懷舊滋味套餐（每間分店每日限量20份）

優惠價：$148（原價$216）

推出日期：2021年9月20日

自選薄餅1款 （沙嗲肥牛薄餅 / 冬陰功鴛鴦薄餅 2選1）

芝麻糊冬甩1件

薑汁撞奶炸奶凍2件

話梅梳打及山楂蜂蜜梳打 各1支

紅磡分店

地址：紅磡鶴園街12號地下2號舖

電話：6188 7951

營業時間：12nn-10pm

大角咀分店

地址：大角咀角祥街58號大滿樓地下4A號舖

電話：5400 6240

營業時間：12nn-10pm

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責任編輯：王芷瑩