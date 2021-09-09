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【愛人如己】趙慧珊李靜儀考默契變互相踢爆　Heidi揭Aka情傾宅男

娛樂 13:36 2021/09/09

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Aka（左）與Heidi充滿默契。

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka），日前推出第6首個人單曲《愛人如己》，歌曲意旨用自己認為是最好的方式去愛一個人，但事實上這種方式未必適合對方，從而帶出無論在愛情、親情、友情上要認真聆聽了解對方感受。

為配合新歌主題，Aka特別邀請好姊妹李靜儀（Heidi）進行友情大考驗，測試二人對對方的了解度，不過「大測試」最終竟變成「大踢爆」，考驗期間Heidi大爆Aka喜歡宅男，而Aka亦不輸蝕，大爆對方是小富婆。

自Super Girls成軍以來Aka與Heidi朝夕相對，要考驗二人的了解度，對她們可謂「濕濕碎」。

Aka鍾情宅男

她們大部份答案都一致，比如其中一條問「寫出一首Super Girls嘅歌」，二人不約而同寫出《鎂光燈下》。她們解釋這首歌是Super Girls的轉捩點，由過往的可愛路轉變較女性味，可見二人默契十足。

不過當問到「寫出自己及對方的男神」時，二人開始大玩「踢爆」，Aka指Heidi喜歡身型高大的男士，而Heidi直指對方鍾情戴眼鏡、懵懵地的宅男。

Heidi還問Aka會否介意另一半矮過她，搞到Aka哭笑不得表示：「矮過我都得，冇問題。我係咪鍾意宅男？都啱啱地，但而家我擴濶咗自己。」Heidi聞言就說：「哦，呢個（宅男）係佢以前鍾意嘅類型。」

哭訴療情傷

問到「最想攞走對方哪個優點」，Aka想也不想，直指希望可以好似Heidi般理財，Aka說：「佢（Heidi）係一個小富婆，理財方面好叻，而家儲咗好多錢，喺股票上又……哈哈，又會睇價、格價！」不過身旁的Heidi卻耍手擰頭否認自己是富婆，狀甚惹笑。

此外，二人又大談「遇到感情挫折如何療傷」她們憶述Heidi曾因挫折，在保母車上挨在Aka膊頭痛哭及傾訴，可見二人感情非淺，難怪今次的友情大考驗，考不到她們，測試順利通過。

最新影片推介：ERROR專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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