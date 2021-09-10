【無糖可樂】新配方VS舊配方Coke Zero　新版仍含3款甜味劑1個地方不同舊版【附汽水甜味劑比拼】

▲ 新配方VS舊配方Coke Zero。

可口可樂宣佈推出全新配方、全新包裝的Coke Zero（零系可樂），受到不少愛飲Zero可樂的減肥人士關注。相信大眾最想知道全新的Coke Zero與舊版有什麼分別，有人估新配方使用的甜味劑不同，亦有人覺得新版更甜。TOPick為此檢視最新版Coke Zero，發現新版成分其實與舊版一致，不過營養成分就有1個地方與舊版不同！

據可口可樂，全新版本的Coke Zero屬於新包裝及新配方。TOPick為此對比新版及舊版Coke Zero的成分，發現2者沒有差別，而且成分順序也沒有改變。新版Coke Zero一樣含3款甜味劑（E951、950、955）。

新版VS舊版Coke Zero詳細成分：

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不過，其營養成分就略有不同。雖然新版Coke Zero與舊版一樣0卡、0脂肪、0碳水化合物及0糖，但鈉含量略有微調。由舊版的每100毫升含12毫克鈉，提升至每100毫升含13毫克鈉。故相信成分雖然看似沒變，但其配方或比例有作出變動。

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汽水中的甜味劑

本港消委會曾指出，有4種甜味劑經常用於飲品中包括：

醋磺內酯鉀（人工合成）-E950

天冬酰胺（人工合成）-E951

三氯半乳蔗糖（人工合成）-E955

甜菊醇糖苷（天然來源）-E960a/E960

而Coke Zero所選用的3款甜味劑，都屬於人工合成甜味劑。

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營養師吳耀芬早前接受TOPick訪問指出，甜味劑大多獲驗證認可使用，但若攝入量超過上限則可對人體產生不同影響，如醋磺內酯鉀（E950）可影響胎兒發育、三氯半乳蔗糖（E955）或會影響免疫系統、天冬酰胺（E951）及甜菊醇糖苷（E960）可能會致癌。不過，可樂使用的甜味劑份量極少，一日不飲用10罐可樂或以上，攝入的甜味劑就難以超過上限。

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責任編輯：楊宛茜