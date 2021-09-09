【智齒】鄭保瑞新作回歸暗黑暴力　林家棟獲提名爭亞洲電影大獎影帝

▲ 港產片《智齒》

鄭保瑞回歸暗黑暴力類型的新作《智齒》繼成為柏林影展「特別放映」單元唯一選映的華語片後，並相繼入圍世界各地共8個影展。當中，更榮獲意大利烏甸尼遠東電影節頒發Purple Mulberry Award。

劇組今日（9月9日）再收到喜訊，電影中四個單位分別獲得第十五屆亞洲電影大獎肯定，成為本屆最多提名之香港電影。

四項提名包括最佳男主角－林家棟、最佳攝影－鄭兆強、最佳美術指導－麥國強及最佳音響－Nopawat Likitwong。

當中，林家棟更是首獲亞洲影帝提名：「好高興《智齒》可以喺第十五屆亞洲電影大獎有咁多提名，多謝鄭保瑞，因為佢，我見到所有台前幕後都好辛苦，但係每個人又非常樂在其中，正正因為佢要求高，所以觀眾（包括我）都極期待入場欣賞。無論結果如何，今次入圍係對團隊嘅極大鼓勵。」

黑白影像呈現末世感

《智齒》由葉偉信、黃柏高監製，鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之參與演出。

影展評價此片混雜雨血、骯髒暴力。電影公司是日再釋出黑白預告，角色們一臉恐懼不安，更有裸露屍體、慘叫女聲、滿地斷肢，看畢令人情緒抑壓。

影片將於年底以黑白版本上映，早在海外影展已被激烈好評「在黑白影像下呈現末世的感覺，令人喘不過氣」。

兇手潛伏城市內

故事改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，故事講述從學堂畢業的任凱（李淳飾），因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟飾）開始搭檔關係。

案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟飾），被激發的恨意一發不可收拾；任凱大意失槍，誤被兇手所獲。兇手潛伏在城市之中，危機逐步逼近……

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