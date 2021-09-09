【周末打卡遊】「香港老美」作者推介香港消逝中的小風景　利東邨麥當勞11月裝修告別歡樂時光

▲ 鴨脷洲利東邨麥當勞11月裝修，這些童年光景還會存在嗎？

近年香港已變得模糊陌生，其中一個「城市指標」，就是舊建築已漸離我們的視野。其實當中環街市活化，儼如商場項目般的考量而顯得形存而神散，我們還可要求甚麼？這次不如讓《香港老美》作者黃慶雄(Simpson)帶大家遊走港九，尋找消逝中的貼地香港，趁它們還在，好好把握和珍惜。

▲ 《香港老美》作者黃慶雄(Simpson)帶大家遊走港九即將消逝的香港小風景，齊齊珍惜好時光。（攝影︰馮柏偉）

於7月份推出的新書《香港老美》，作者Simpson本身是出版社合夥人，

本身是出旅遊書的，但疫情下大家無法外遊，故將視線放回香港，而我又住中西區，教格外留意中上環一帶的建築、街角、老店之美。

▲ 《香港老美》是Simpson的作品，其封面為中環城皇街的唐樓群。

在書中他研究威靈頓街公廁的設計，還旁及地下公廁的「遺址」，從「渠王」的街頭書法到介「招牌王」區建公的墨寶，均從建築細節中見乾坤。談起行將消逝中的老美香港，他有以下的推介︰

1. 80年代利東邨麥當勞 11月裝修變身

當老麥倘未形象全球化之際，在不少地方真的有一個麥當勞叔叔在門口「迎賓」 ，甚至會滲入當地元素，如泰國麥當勞叔叔的「合什版」。今天「他」在香港的形像身影已漸次淡退，跟00後聊起漢堡神偷、滑嘟嘟等可能都冒起一堆黑人問號。Simpson說香港現存有80年代麥當勞裝修的已經不多，其中一間正在鴨脷洲的利東邨。

據資料所得，利東邨麥當勞將於11月左右重新裝修，屆時店內的舊陳設，壁畫，連同麥當叔叔都會一同搬走，舊記憶從此又少了一個。

Simpson說。其實利東邨建於1987年，但商場的麥當勞像「時空凝固」地保留80年代的格局，數十年間沒「標準化」，牆上仍有麥當勞叔叔的家族壁畫，此門市亦似一家專為小朋友而設的歡樂天地，遙念當年在這頭開派對的溫暖回憶。

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今天一app在手，優惠和下單瞬間可達，但「麥麥送」講求速度的同時，那份夏日陽光般的無憂歲月已一去不返，打卡是時候。

2. 香港郵政總局 行將招標出售

中環地段地值矜貴，據報位處海傍的政府將郵局的地皮，與及相鄰的舊天星碼頭停車場，兼一併歸入「中環新海濱3號商業用地」透過招標方式出售，郵政總局必需拆卸。而發展商須負責重置郵政總局並於2027年前無償歸還政府，Simpson說也值得一遊。

▲ 香港郵政總局是中環的地標之一，連同相鄰的舊天星碼頭停車場，也行將招標拆卸。(相片來源︰被訪者提供)

現時見到的郵政總局，已屬第4代，建於1976年，當時政府工務局資深建築師曾廣敏（K.M.Tseng）操刀，以現代主義配合簡約的蹤向線條，其太陽檔作為大樓的外牆裝飾，而1樓大堂的『雙層高樓底』設計，正是突顯郵政總局大堂作為公眾使用的功用，是典型的form follows function。

郵政總局承載了70-90年代香港人的公共回憶，它與昔日的天星碼頭、相連的皇后碼頭，以至多年來公眾集會的愛丁堡廣場，儼如整體結構。若連郵政總局和停車場都拆卸，就只有大會堂和愛丁堡廣場留守在中環海濱的邊陲，慢慢被邊緣化，也是教Simpson深感惋惜之處。

3. 留住舊式T型街牌

根據網友及各大街牌愛好者的非正式統計，現存香港的舊式T型街牌應該只餘 80個左右，近年更發現有自私人仕，偷偷拆除並據為已有，如今年年初銅鑼灣的棉花徑T型鐵鑄街牌一夜之間被人偷走，下落不明。

▲ 西安里街牌附著的安慶樓即將拆卸重建，也要留牌作紀念。(相片來源︰被訪者提供)

Simpson說舊街牌跟香港一同成長，見證著香港街道的發展。「在昔日未有電子地圖作為指引的時候，街牌的設置就顯得十分重要。現存的T型街牌，歷史最久的可以追溯至1900年代的『字粒式』街牌，由預製的陶瓷字母鑲入水泥/鐵框內，在中環的藝穗會（舊牛奶公司倉庫—建於1913年）的外牆已可找到2組，相當珍貴。」

▲ 干諾道中與安泰街的T型街牌，於1916年設計，充滿歲月痕跡。(相片來源︰被訪者提供)

▲ 中環下亞厘畢道的T型街牌，配著紅磚的殖民式建築份外相襯。(相片來源︰被訪者提供)

但是因組裝繁複，故不久就演變成一體式的水泥T型街牌，「此款街牌現存估計不超過5塊（現存的包括安泰街／西尾道／華寧里／石山街）。戰後物資有限，而水泥街牌的製作和保養也花時間，政府就將街牌演變至第三代的鐵鑄琺瑯版（約為1940年代戰後時期），即大家現在在街上仍可找到的T型街牌。這代街牌的特式是開始有個別版本，中文街名是從左至右寫，而非上一代的由右至左，見證了香港的中文發展和變遷。」

記者︰馮柏偉