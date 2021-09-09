【聲夢傳奇】鍾柔美冼靖峰粉絲數字激增　伍仲衡自揭有Fans跟蹤

▲ 音樂人伍仲衡（Harry）聯同鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）受訪。

音樂人伍仲衡（Harry）早前聯同鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）現身TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談即將舉行音樂會Part 2感受。

Harry直言怕悶，他說：「音樂會是全新Rundown的騷，上次的歌玩完就留一個回憶。而且會是四面台，希望可以同觀眾拉近距離，今次嘉賓有好多都是新一代年青歌手，好似Yumi同Archie。」

談到再做音樂會有什麼改善地方，Harry說：「上次做了四個多小時唱了80隻歌，今次不可以那麼長，不可以Overrun，我的樂手說做我一個Show，等於做別人兩個， 再Overrun會罰錢罰得好甘。自己的場就沒所謂，別人地方就不好了！」

身旁的Archie和Yumi曾作客Harry的網上音樂會，Archie說：「真的快樂不知時日過，Harry一彈我就唱，完全沒諗過已經去到凌晨一點。」Yumi笑說：「唔夠喉，下次要由下晝開始網上音樂會。」

剛完成麥花臣音樂會的Archie和Yumi也有分享台上唱歌趣事，Archie説：「上次唱《餓狼傳說》有支Mic Stand，有一埸我太興奮，本身想好型推開支Mic Stand，卻太大力令Mic Stand跌落鋼琴，我帶了耳機都聽到澎一聲！當堂嚇一嚇，幸好鋼琴沒事。」

而Yumi亦試過耳機失靈，她說：「我同衛蘭老師合唱，耳機冇聲，唯有望住Janice口型跟著唱，跟她的Flow，希望今次唱歌沒這些事發生。」

三人粉絲數量激增，Yumi直言非常感動，要多謝Fans支持！Archie說：「他們好多是中學生、小學生，未有能力搵錢，見他們買好多禮物，我們都好肉赤！

另外，現在有好多粉絲支持，以後就不可以當眾撩牙，試過有一次撩完，有Fans叫我影相，我勁尷尬！」

Harry的Fans數量亦不遑多讓，他說：「試過有Fans跟我，我去過的餐廳他們會成日去食，之前有一間我搞過粉絲聚會，他們記住我食甚麼。我覺得大家似朋友，好Warm，是緣份！」

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