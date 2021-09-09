【認罪候判】涉6.4未經批准集結案　楊森何俊仁等12人認罪下午求情

▲ 案中再有12名被告今日於區域法院承認控罪。（資料圖片）

24名泛民主派人士早前就參與2020年六四集會，而被控煽惑他人參與未經批准的集結等罪，案中再有12名被告今（9日）於區域法院承認控罪，案件押後至下午，待辯方繼續求情陳詞。

涉案其中12名被告何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森，今承認明知而參與未經批准的集結罪，而其中7人另承認1項煽惑他人參與未經批准的集結罪。

何俊仁今親自作求情陳詞時，提及本港六四燭光晚會的歷史，並指集會是為了反映香港人沒有遺忘這段歷史，而2020年是香港政府首次反對舉行六四晚會。

何指出，當晚大會並沒有有效的影音設備，因此他們亦難以與集會人士溝通。何又指，他願意承擔法律後果，亦相信即使香港以後再沒有六四晚會，社會亦會記得這份精神。

代表陳皓桓及梁國雄的大律師黃宇逸陳詞指，本案所涉的公眾集會屬和平集會，集會的日子和地點亦有象徵性意義，有關集會的歷時、規模和實際造成的滋擾亦相對較小。

案中另4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴早前已承認參與未經批准集結，分別被判囚 4 至 10 個月。

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記者：楊詠渝