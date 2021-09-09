【死因研訊】迷你倉副經理改稱昨日口供不肯定　稱是潛意識做了這些事

▲ 時任時昌副經理宋國光今續作供。（資料圖片）

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因研訊今（9日）續。時昌時任副經理宋國光供稱，昨日於庭上提及當天發生的大部分事情，包括當日曾與保安等人討論3至4分鐘對話等證供，宋供稱不肯定或記錯。死因裁判官質疑為今天不肯定，宋供稱當天是下潛意識做了這些事，再翻看閉路電視片段後回憶事情。

時昌副經理宋國光今續作供，死因研訊主任今於庭上播放3樓升降機大堂位置的閉路電視片段，被問及片段中顯示1名身穿淺色衫男子是否宋時，宋供稱從未有穿淺色T恤，並指難以辨認自己身影，及後再稱過去曾穿淺藍色T恤，惟在黑白色片段中，難以判斷藍色或白色，故身穿白T恤的男子有機會是自己。

宋續憶述，他當時到3樓時，曾與時任經理黃家晉、保安「強哥」商討是否進去救火，惟不肯定當時是否站於鋼門外進行3至4分鐘的對話。

宋續指再到現場救火時，曾換上藍色制服，惟不肯定在甚麼時候換上制服。而宋昨日曾供稱，當日曾與兩人在鋼門外討論3至4分鐘。

死因研訊主任程慧明問及宋，「琴日講嘅大部分嘢，今日都係記錯？」，宋供稱，「可以咁講，都係睇返CCTV(閉路電視)再回憶」，宋續指當日發生的事情，只肯定曾與黃家晉、技工鍾國成討論過是否應救火，以及當日是保安「強哥」報警。

宋又供稱，肯定事發前曾進行防火訓練，並曾教導新人用掃把測試「貓頭鷹燈」。

死因裁判官黃偉權問及，為甚麼當天肯定事件發生，今天卻不肯定？宋供稱，當天是下意識、潛意識做了這些事，再翻看閉路電視片段後回憶事情。

裁判官再問及既然不肯定，到底是下意識還是潛意識。宋表示歉意後稱是潛意識，故當日只有2件事是肯定。

家屬代表大律師再指出，2016年5月的巡倉報告中，列明3至7樓均欠缺「貓頭鷹燈」。宋供稱曾看過相關報告，惟不肯定是否欠缺，在印象中3樓是設有「貓頭鷹燈」，亦不肯定3樓是否設有魚眼鏡。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟