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【謙謙紳士】劉俊謙首打煲呔擔任形象大使　Terrance新形象示人盡顯紳士風範

娛樂 15:37 2021/09/09

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新生代演員劉俊謙變身成「謙謙紳士」。

一年一度的賽馬盛事將於本年10月17日在沙田馬場舉行，新生代演員劉俊謙獲邀為「時尚煲呔賽馬日」擔任2021年形象大使，盡顯紳士風範。搖身一變成為「謙謙紳士」的劉俊謙首次打煲呔，以新造型示人。

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 劉俊謙這次為東方表行60週年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」擔任形象大使，他表示：「紳士文化源遠流長，歷久彌新。不論古今中外，紳士一直是優雅與內涵的象徵。時至今日，現代紳士更以靈活豐富的面貌，展現出『There is a Gentleman in Every Man』的多元風采。」

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拍攝當日造型師準備了多套紳士西服，當然少不得主打的「煲呔」，原來這次是劉俊謙首次打煲呔，他笑言：「為了不失禮街坊，我在更衣室快快脆脆攞起電話上YouTube揾如何打煲呔，你哋晤好笑我打得唔靚吖。」

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年紀輕輕的劉俊謙近年演技得到業內人士認同，一舉手一投足皆流露優雅迷人的氣派，剛柔並濟，動靜皆宜。

屢獲表演獎項的他被譽為最具優雅魅力及演藝實力的新生代演員，以多款彰顯不同氣質的紳士服搭配時尚煲呔及精湛腕錶。

撰文 : TOPick柴犬出動

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