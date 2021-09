【謙謙紳士】劉俊謙首打煲呔擔任形象大使　Terrance新形象示人盡顯紳士風範

▲ 新生代演員劉俊謙變身成「謙謙紳士」。

一年一度的賽馬盛事將於本年10月17日在沙田馬場舉行,新生代演員劉俊謙獲邀為「時尚煲呔賽馬日」擔任2021年形象大使,盡顯紳士風範。搖身一變成為「謙謙紳士」的劉俊謙首次打煲呔,以新造型示人。

劉俊謙這次為東方表行60週年沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」擔任形象大使,他表示:「紳士文化源遠流長,歷久彌新。不論古今中外,紳士一直是優雅與內涵的象徵。時至今日,現代紳士更以靈活豐富的面貌,展現出『There is a Gentleman in Every Man』的多元風采。」

拍攝當日造型師準備了多套紳士西服,當然少不得主打的「煲呔」,原來這次是劉俊謙首次打煲呔,他笑言:「為了不失禮街坊,我在更衣室快快脆脆攞起電話上YouTube揾如何打煲呔,你哋晤好笑我打得唔靚吖。」

年紀輕輕的劉俊謙近年演技得到業內人士認同,一舉手一投足皆流露優雅迷人的氣派,剛柔並濟,動靜皆宜。

屢獲表演獎項的他被譽為最具優雅魅力及演藝實力的新生代演員,以多款彰顯不同氣質的紳士服搭配時尚煲呔及精湛腕錶。