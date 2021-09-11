UCAS 2022 開始接受申請｜9月18日英國中學及大學聯招

踏入9月，英國中學及大學均開始接受下年度學生申請。想爭取心儀嘅中學或大學學位，當然要做定功課！英國是香港學生的熱門升學國家，從選校、報名到申請簽證，每一個步驟都需要長時間準備，以下是英國大學及中學申請小貼士：

1) 英國大學：留意申請要求

英國大學統一採用UCAS（英國大學聯招系統）招生，2022年度的UCAS於9月7日開始接受報名。若想報讀醫科應及早申請，其截止報名日期會較其他學科早，一般在上一學年的10月15日或之前。

英國學士學位課程通常為3年制，相比香港大學早一年畢業，惟蘇格蘭地區規定為4年制。至於一些專業學科如醫科、藥劑學及建築學等學士課程，則為4至6年不等。大學課程多元化，提供的科目選擇遠較香港多，例如脊醫、飛機工程、災難管理、博物館學和獸醫課程等，而學位亦相對充裕，同學比較容易獲心儀課程取錄。

香港學生可以憑DSE成績申請英國大學，收生要求視乎個別大學排名及學科名額。一般而言，同學須於DSE成績取得三科554至444，部分專科則要求5*55。此外，大學會要求同學具備一定的英語水平，例如在IELTS國際英語水平測試中取得最少6.0分。如果成績未達入學要求，可以報讀大學預備班（Foundation），大學文憑（Diploma）或國際基礎大一課程（International Year 1），爭取日後銜接學位課程。

2) 英國中學：慎選學校類型

英國中學分傳統寄宿學校和預科學院兩大類，選校時應考慮是否適合自己。預科學院較着重學術成績，對學生自律性的要求極高，甚至可能需要留班或轉校，以打造極高A*至A成績比例數據，從而提高學校排名。至於寄宿學校的學術表現雖然未必如預科學院，但強調學生的多元化發展，提供不同種類的課外活動，收生也較廣泛；加上歷史悠久，成績數據相對較準確和可信。以下為三間近年受歡迎的中學，供家長參考：

Cardiff Sixth Form College - 為升讀頂尖學府鋪路

這所小型私立預科學院位於英國Wales首都兼最大城市Cardiff，提供A-level課程並採用小班教學。於2020年A-level中，98.54%學生取得A*至A的成績，其中17%成功入讀University of Oxford及University of Cambridge，亦有50%考入G5「超級精英」大學、76%入讀QS Top Universities，學術成績驕人。作為不少尖子學生的升學選擇，該校收生要求很高，除品學兼優以外，還須經過入學考試及評估。

▲ Cardiff Sixth Form College

Caterham School - 注重培養學生的個人質素

Surrey地區頂尖的男女寄宿學校之一，注重培養學生的個人質素、人際技巧及獨立思考能力，為升讀大學做好準備。在2020年40% 學生的GCSE成績達9分，三分之二學生達到9-8分。A-Level中，有70％學生達到A*-A，而A*-B級成績為91％。 98％的學生升讀了英國頂尖大學。

想了解更多英國升學申請資訊，誠邀您出席9月18日(下星期六)舉辦的「英國中學及大學聯招2022」，除了以上兩間頂尖中學會參與是次展覽，還有超過30間英國頂尖中學及大學現正熱烈招收2022年度學生，同場更有多場升學講座，內容涵蓋UCAS 2022申請貼士、英國醫療專科（物理、職業及放射治療）申請攻略等，助大家了解更多英國升學程序！

特別推介由戇豆先生母校St Bees School主持的講座，聯同劍橋大學教授及其校友即場分析升讀牛津劍橋大學的秘訣，切勿錯過！

▲ Caterham School

英國中學及大學聯招2022

UK Boarding School & UCAS Session 2022

日期：2021年9月18日（星期六）

時間：上午11時至下午4時半

地點：旺角康得思酒店7樓（港鐵旺角站C3出口）

立即登記：https://cutt.ly/5WOnfHc

琥珀教育：

查詢：2377-7880 (旺角)、2377-7889(尖沙咀)、2377-7888(灣仔琥珀薈)

（資料由客戶提供）