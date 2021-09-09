  • 33°C
香港時間 : 2021909日 (週四) 17:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前海擴區】發改委：擴區有利深化改革開放　為香港創造更多機遇

政治 16:03 2021/09/09

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

發改委表示，前海擴區有利深化改革開放，為香港創造更多機遇。

國家發展改革委副主任叢亮表示，前海合作區擴區主要考慮到2方面，一是有利深化改革開放和提供更大的發展空間；二是為香港創造更多機遇。政務司司長李家超表示，港府會繼續加強和廣東、深圳合作，推進前海建設，締造更廣闊的發展空間。

國務院新聞辦公室今舉行新聞發布會，身兼粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任的叢亮表示，前海擴區的兩大考慮是：為了深化改革開放，令制度創新的載體更大，更好地在重大改革任務方面進行先試。同時，可為香港創造更多機遇，他指，大量香港現代服務業企業通過前海進入內地，惟受到區域範圍限制，需求難得到滿足，擴區後，前海用地大幅增加，能更好地發揮香港的優勢，為香港經濟發展提供有力的支撐，推動香港更好融入國家發展大局。

叢亮表示，下一步將圍繞前海擴區重點抓好2方面任務，包括穩步實施擴區，推動金融改革創新等既有支持政策覆蓋到全部區域；探索將行政區和合作區適度分離下的管理體制問題，兩種體制優勢，由於前海擴區後，涉及到深圳寶安、南山兩個行政區，將積極推動廣東省、深圳市探索將行政區的屬地管理和合作區的經濟管理適度分離，發揮兩種體制優勢，調動好各方面積極性。

李家超在國新辦記者會上發言。（國新網圖片）

李家超在開場發言中提到，港府深信，香港定能用好一國兩制的制度優勢，參與推動前海現代服務業發展，同時也會更全面發揮香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的優勢，為香港專業服務提供更廣闊的發展空間。

 

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

林鄭：前海擴區 港積極主動參與
01:00 2021/09/08
林鄭：前海擴區 港積極主動參與
【前海擴區】林鄭稱有利推動更高水平港深合作　發揮雙引擎功能
19:10 2021/09/06
【前海擴區】林鄭稱有利推動更高水平港深合作　發揮雙引擎功能
【前海擴區】港澳辦稱方案實施恰逢其時　中聯辦指能開闢更廣闊舞台
19:20 2021/09/06
【前海擴區】港澳辦稱方案實施恰逢其時　中聯辦指能開闢更廣闊舞台
【前海擴區】林鄭稱為經濟提供更大動力　陳茂波指前海與港錯位發展
16:36 2021/09/07
【前海擴區】林鄭稱為經濟提供更大動力　陳茂波指前海與港錯位發展
【前海擴區】民建聯冀港府加快建設新界北　工聯會︰將引領港人更好融入大灣區
18:19 2021/09/07
【前海擴區】民建聯冀港府加快建設新界北　工聯會︰將引領港人更好融入大灣區

你可能感興趣

林鄭：前海擴區 港積極主動參與
01:00 2021/09/08
林鄭：前海擴區 港積極主動參與
【前海擴區】林鄭稱有利推動更高水平港深合作　發揮雙引擎功能
19:10 2021/09/06
【前海擴區】林鄭稱有利推動更高水平港深合作　發揮雙引擎功能
【前海擴區】港澳辦稱方案實施恰逢其時　中聯辦指能開闢更廣闊舞台
19:20 2021/09/06
【前海擴區】港澳辦稱方案實施恰逢其時　中聯辦指能開闢更廣闊舞台
一國兩制 中國國務院 中華人民共和國國家發展和改革委員會 大灣區 政治

最高瀏覽

【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
13:22 2021/09/08
【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
13:43 2021/09/08
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業【有片】
14:28 2021/09/03
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業【有片】