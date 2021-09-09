【前海擴區】發改委：擴區有利深化改革開放　為香港創造更多機遇

▲ 發改委表示，前海擴區有利深化改革開放，為香港創造更多機遇。

國家發展改革委副主任叢亮表示，前海合作區擴區主要考慮到2方面，一是有利深化改革開放和提供更大的發展空間；二是為香港創造更多機遇。政務司司長李家超表示，港府會繼續加強和廣東、深圳合作，推進前海建設，締造更廣闊的發展空間。

國務院新聞辦公室今舉行新聞發布會，身兼粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任的叢亮表示，前海擴區的兩大考慮是：為了深化改革開放，令制度創新的載體更大，更好地在重大改革任務方面進行先試。同時，可為香港創造更多機遇，他指，大量香港現代服務業企業通過前海進入內地，惟受到區域範圍限制，需求難得到滿足，擴區後，前海用地大幅增加，能更好地發揮香港的優勢，為香港經濟發展提供有力的支撐，推動香港更好融入國家發展大局。

叢亮表示，下一步將圍繞前海擴區重點抓好2方面任務，包括穩步實施擴區，推動金融改革創新等既有支持政策覆蓋到全部區域；探索將行政區和合作區適度分離下的管理體制問題，兩種體制優勢，由於前海擴區後，涉及到深圳寶安、南山兩個行政區，將積極推動廣東省、深圳市探索將行政區的屬地管理和合作區的經濟管理適度分離，發揮兩種體制優勢，調動好各方面積極性。

▲ 李家超在國新辦記者會上發言。（國新網圖片）

李家超在開場發言中提到，港府深信，香港定能用好一國兩制的制度優勢，參與推動前海現代服務業發展，同時也會更全面發揮香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的優勢，為香港專業服務提供更廣闊的發展空間。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君