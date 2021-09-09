【性侵女童】12歲男童性侵10歲鄰居妹妹　被捕後辯稱：父母也這樣做

▲ 越南一名年僅12歲的男童，性侵只有10歲的鄰居妹妹，事發後辯稱只是模仿父母的行為。

家長應從小教導子女正確的性觀念。越南發生一宗性侵案，一名年僅12歲的男童趁大人不在家時，性侵只有10歲的女童。男童被捕後辯稱，父母平日在家中也這樣做，他只是「有樣學樣」。

趁無大人在家性侵女童

綜合台灣及內地媒體報道，事發在越南順化，該名12歲男童與10歲女童為鄰居。事發當日，男童一如以往到訪鄰居家中玩耍，但當他發現對方家裡沒有大人時，竟將10歲女童帶到房內性侵。

事發後，10歲女童向婆婆告知此事，婆婆聞言後憤怒報警。男童被警方拘捕後，供稱自己是因為「平日在家看到父母也這樣做」，才會模仿他們的行為。而男童的母親表示，

兩個小孩子在一起根本不會發生甚麼事，只不過是鬧著玩而已，我兒子平時很乖的。

據當地村民表示，該名男童缺乏管教，他的父母終日無所事事，經常在家中喝得爛醉如泥。而警方指，由於涉事男童年僅12歲，按照越南的法例規定，無法追究其刑事責任。

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家計會：性教育由家庭開始

香港家計會提倡「性教育由家庭開始」，由於生活中充斥有關性的資訊，家長應配合兒童的成長及理解能力，從小教性知識，教導子女保護自己，並建立他們的分析能力，以及健康與負責任的性態度。

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責任編輯：王明芳