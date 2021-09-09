【猥䙝兒童】涉製作及管有色情影片　38歲髮型師保釋申請被拒

▲ 案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂。(資料圖片)

38歲髮型師涉管有及製作兒童色情物品，並向16歲以下女童作出猥䙝行為，被控共3項罪名，案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，等待警方繼續調查，被告保釋申請被拒，案件押後至12月2日再訊。

涉利誘女童性交及藏有逾40段兒童色情影片 38歲男髮型師被捕。詳情即看：【下一頁】

被告鄧澤輝（38歲），報稱髮型師，被控1項管有兒童色情物品，控罪指他於2021年9月7日，管有兒童色情物品，即兒童自慰短片，而在該兒童色情物品中他不是唯一的描畫對象。

另1項製作兒童色情物品罪，則指被告於2019年12月7日至2020年7月21日期間，在香港製作兒童色情物品，即兒童口交短片。

至於向年齡在16歲以下兒童作出猥䙝行為罪，控罪指被告於2020年7月21日，在香港向1名16歲以下（不知名女童），作出嚴重猥褻行為。

控方申請押後案件，以待警方作進一步調查，並反對被告保釋，押後至12月2日再訊。被告申請保釋被拒，將於9月17日進行保釋覆核。

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記者：梁錦麟