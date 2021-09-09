  • 31°C
香港時間 : 2021909日 (週四) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【猥䙝兒童】涉製作及管有色情影片　38歲髮型師保釋申請被拒

社會 15:28 2021/09/09

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂。(資料圖片)

38歲髮型師涉管有及製作兒童色情物品，並向16歲以下女童作出猥䙝行為，被控共3項罪名，案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，等待警方繼續調查，被告保釋申請被拒，案件押後至12月2日再訊。

涉利誘女童性交及藏有逾40段兒童色情影片　38歲男髮型師被捕。詳情即看：【下一頁】

被告鄧澤輝（38歲），報稱髮型師，被控1項管有兒童色情物品，控罪指他於2021年9月7日，管有兒童色情物品，即兒童自慰短片，而在該兒童色情物品中他不是唯一的描畫對象。

另1項製作兒童色情物品罪，則指被告於2019年12月7日至2020年7月21日期間，在香港製作兒童色情物品，即兒童口交短片。

至於向年齡在16歲以下兒童作出猥䙝行為罪，控罪指被告於2020年7月21日，在香港向1名16歲以下（不知名女童），作出嚴重猥褻行為。

控方申請押後案件，以待警方作進一步調查，並反對被告保釋，押後至12月2日再訊。被告申請保釋被拒，將於9月17日進行保釋覆核。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟

相關文章

【工業意外】流浮山43歲男子操作運泥車　跌入乾涸魚塘後重傷不治
今日 14:57
【工業意外】流浮山43歲男子操作運泥車　跌入乾涸魚塘後重傷不治
【企圖欺詐】香港設計中心前經理涉瞞丈夫擁供應商財務利益　騙39萬元公帑推廣計劃
今日 15:18
【企圖欺詐】香港設計中心前經理涉瞞丈夫擁供應商財務利益　騙39萬元公帑推廣計劃
【猥褻兒童】涉利誘女童性交及藏有逾40段兒童色情影片　38歲男髮型師被捕
19:02 2021/09/08
【猥褻兒童】涉利誘女童性交及藏有逾40段兒童色情影片　38歲男髮型師被捕

你可能感興趣

【工業意外】流浮山43歲男子操作運泥車　跌入乾涸魚塘後重傷不治
今日 14:57
【工業意外】流浮山43歲男子操作運泥車　跌入乾涸魚塘後重傷不治
【企圖欺詐】香港設計中心前經理涉瞞丈夫擁供應商財務利益　騙39萬元公帑推廣計劃
今日 15:18
【企圖欺詐】香港設計中心前經理涉瞞丈夫擁供應商財務利益　騙39萬元公帑推廣計劃
【猥褻兒童】涉利誘女童性交及藏有逾40段兒童色情影片　38歲男髮型師被捕
19:02 2021/09/08
【猥褻兒童】涉利誘女童性交及藏有逾40段兒童色情影片　38歲男髮型師被捕
經濟 兒童色情物品 記者 香港

最高瀏覽

【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
13:22 2021/09/08
【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
13:43 2021/09/08
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業【有片】
14:28 2021/09/03
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業【有片】