【好人好事】退休髮型師耗百萬積蓄辦軟餐社企　因病飽受吞嚥之苦創業助同路人

▲ 退休髮型師阿Kit，自己因病曾受吞嚥之苦，於是萌生創辦軟餐社企的念頭，身體力行幫助同路人。

不少人會因減肥而選擇節食，但若果非自願地被迫捱餓，又是甚麼滋味？今年61歲、早於5年前已經退休的陳蓮卿（Kit）就最清楚，多年來因為有胃輕癱問題，經常在用膳時突然嘔吐大作，最嚴重試過連續7日不能進食。Kit幾年前聽了一個有關社企的講座後，忽然想到老人家或長期病患者都可能面對著吞嚥困難的問題，於是決定成立「簡約吞嚥餐」社企，為有需要人士提供美味健康的軟餐服務。

愛做義工助弱細社群

年青時曾經當過時裝紙樣師傅，後來因為行業式微而改行做髮型師，更在大角嘴一商場內開了自己的髮型屋，一做便13年。5年前56歲的時候Kit決定退休，閒時就去旅行或是進修消磨時間，Kit表示自己有一個嗜好就是聽講座，以增進自己各方面的知識，而有一次她就出席了一個有關社企的講座，令她靈機一觸有開社企的念頭。

▲ 打碎了的食物最後會放入蒸爐蒸約45分鐘，Kit表示蒸好後賣相就如蘿蔔糕一樣，長者看見不是稀稀的一灘糊仔，心理上就會感覺良好。（陳國峰攝）

我自20歲起已經開始做義工幫人，其實我當髮型師前並沒有受過正統訓練，我的剪髮技術也是從義務替醫院病人剪髮而累積得來。那次聽了社企的講座，覺得跟自己的理念很相近，可以幫助弱細社群，幫到人自己都開心。

於是Kit開始在想，自己可以開哪類型的社企，最後她受到自身的疾病所啟發。原來Kit多年來飽受胃輕癱之苦，她形容病發時是一個失控的狀態，經常在進食期間兼毫無預兆的情形下，將所吃的食物全嘔出來，最嚴重的時候試過7天不能進食，最後被送進急症室。幸好Kit的病情現在已經受控，而她深深明白吞嚥困難所帶來的健康問題及痛苦，於是便成立了專門製作軟餐的「簡約吞嚥餐」社企。

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軟餐味道獲肯定

Kit認為軟餐不一定是淡口無味，她卻決心要做出健康且美味的軟餐，務必要引起用家食慾。

他們肯食的話，體力才會好，才有營養去打仗，健康才會有改善。

向來喜歡下廚的她，在烹飪上也頗有心得，她邊將肉片落鑊邊向記者解釋︰

餸菜要夠香不一定要加雞粉，我煮的餸都會少鹽少油，但可以以薑、蔥、蒜來帶出味道，此外，最重要是『爆鑊』，鑊氣夠食物就特別香。另外還有一個步驟，就是食物煮熟起鑊後，我會在鑊內加入少許清水煮一煮以吸收剩餘的食物汁，這些水要留起，稍後要加入到煮好、並準備放入爐蒸的食物當中，餸菜就會特別入味。

Kit的廚藝並非浪得虛名，無線節目《東張西望》就曾經將Kit製作的軟餐拿給Ricky及保哥兩位星級大廚試食，結果兩位分別給予8.5及9分（10分為滿分），證明味道確有保證。

取得多個專業資格

Kit所製作的軟餐相當多款式，她更可提供特別訂製服務，可按用家的要求而製作，而Kit習慣將餸菜打碎前，先拍照傳給客人，好讓客人知道自己所吃的是甚麼。而軟餐的軟硬度方面則分為4級︰由最弱的糊狀、布甸狀、蘿蔔糕狀到午餐肉狀，可滿足不同進食能力人士的需要，Kit希望尚有能力咀嚼及吞嚥的客人，可以試較硬身的質感，食道就不會太快退化。她繼續為記者講解餸菜的營養成分︰

煮餸一定要落油，油份對於長者來說也很重要，因為體內要有適量脂肪，萬一他們不慎跌倒的話，脂肪就會為內臟起了保護及防震作用……

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原來Kit在開業前就修讀了「長者營養學」證書課程，此外還取得食品衞生經理證書、國際食物危機處理證書等，絕對是活到老，學到老。

另類享受人生

原先已經開展了退休生活開始享受人生的Kit，現在卻選擇再創業，而且大小事務都一腳踢︰買餸、煮餸、宣傳、接單、送貨等都由她一手包辦，早前更接了order為老人家製作餸菜包，工作太多以致應付不來要找妹妹幫忙。問她可有後悔？

你說退休生活是享受人生？我現在一樣享受人生呀，我很喜歡社企由零開始到現在成事的感覺，就像我從前創業一樣，幸好我自小喜歡儲錢，現在有積蓄才能讓我實現夢想。

Kit這個夢想也相當昂貴，足足花上她7位數字的積蓄，幸而現在社企所用的舖位是自己物業，之前就是她的髮型屋，現在成了社企的工場。不過為吞嚥有困難人士提供軟餐並非Kit的單一目標，她最希望社企的生意上了軌道後，可以為失業婦女、身體或智力有殘障的人士提供工作機會，但以她一人之力未必能夠成事，因此她目標是做特許經營，在不同地區設立軟餐銷售點，有興趣加盟的人士必須聘請以上她提及的弱細社群為員工︰

有很多社企未能做到收支平衡而最終結束，我有做生意的經驗，懂得控制成本，因此希望將『簡約吞嚥餐』成為其他社企一個可參考的例子，如何可不虧本成功營運下去，幫助社會上更多的人，達致雙贏局面。」

記者︰梁靜詩