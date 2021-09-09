膠，再見啦！星街成「減塑小區」 回收塑膠兼享豐富獎賞

星街小區舉辦「減塑小區」回收計劃，透過「星」級回收站，希望透過簡單三步──回收、獎勵、再造，鼓勵大眾一同思考一次性塑膠的價值，讓棄置塑膠重獲新生。

「收塑」換星星 即享豐富獎賞

由即日起至9月26日，大家只需要將清潔好的塑膠產品帶到位於星街小區的「星」級回收站，每件符合要求的可回收塑膠就可兌換1粒星星積分。儲夠指定星星即可換領星街小區參與商戶的各種豐富時尚生活和餐飲獎賞，例如免費咖啡、環保牙刷牙膏套裝、現金禮券以及購物優惠。

▼ 點擊圖片放大

值得一提的是，「星」級回收站將會回收1號、2號、4至6號的塑膠，現場工作人員亦會協助大家將塑膠廢物正確分類。

親手Upcycle 再造實用生活小物

今年的「星」級回收站更特別為參加者準備了「星」級體驗！現場設有特別設計的機器，參加者可透過碎膠單車，以及俗稱「啤機」的注塑機，將棄置的塑膠轉化為實用生活小物，包括杯墊及登山扣。

▼ 點擊圖片放大 +2

星街小區「減塑小區」回收計劃

日期：2021年9月9日至9月26日

時間：中午 12 時至晚上 8 時

地點：永豐街，太古廣場三座外

回收計劃及獎賞詳情請參閱：https://starstreet-saveyourplastics.com/



（資料由客戶提供）