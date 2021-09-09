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【恐怖意外】男童按摩池浸浴突遭過濾器吸實　背部瘀傷陷昏迷3壯漢救一命

親子 16:27 2021/09/09

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英國一名男童浸浴時突遭過濾器吸實，無法自行掙脫。

英國日前發生一宗恐怖意外，一名男童在按摩池浸浴時被過濾器入水口吸實，陷入昏迷。母親隨即將按摩池電源關上，卻無法拉起兒子，最後需靠3名壯漢才將男童拉起，救回一命。

背部現瘀傷陷入昏迷

男童父親Alex Williams日前在Facebook上發文，分享這段經歷。他指上月29日兒子使用按摩池浸浴，背部突然遭過濾器入水口吸實，無法自行掙脫。家人目睹意外後隨即趕來協助，先將按摩池電源關上，再合3名壯漢之力才把男童拉起。

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男童被救出時陷入昏迷，家人立即用心肺復甦法為他急救。從相片可見，男童背部呈現大片瘀青，肩膀亦有傷口。他被直升機送到兒童醫院救治，現無大礙，已回家休養。爸爸表示所幸兒子被即時救出，不然後果不堪設想。

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網民送上祝福

他提醒家長要小心選擇按摩池及熱水缸，確保它能安全使用，亦要定期檢查，以免發生意外。他又指孩子玩水時家長要在旁看管，

孩子是父母的一切，我不願見到同類事情再發生。

不少網民為男童送上祝福，「希望這位小勇士早日康復！」、「看完不敢讓我的小孩進按摩池」、「可憐的小男孩，希望他沒事！」。

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責任編輯：王明芳

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