【疫苗接種】11月關閉5間疫苗接種中心包括養和、聖保祿醫院　21間延長至今年底

▲ 市民接種疫苗配相。（馮漢柱攝）

公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日(9日)下午4時45分在就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。聶德權指出，疫苗接種計劃總劑次797萬劑，料今日可破800萬劑量，428萬人已打首劑疫苗，70歲以下整體達7成，70歲以上只有27%。復必泰疫苗已打逾500萬劑，250劑未使用，疫苗接種計劃已經樽頸位，必須更主動更靈活。

聶德權稱，26間社區疫苗接種中心延長至10月底運作，近3星期疫苗接種速度下跌，除非在未來22日，每日有約2萬人打針，否則10月份才有機會達至7成接種率。今年11月底開始關閉5間疫苗接種中心包括養和醫院、兩間養和社區疫苗接種中心、聖保祿醫院、大埔墟體育館及荃景圍體育館，另有21間將延長至今年底。

29間疫苗接種中心分布：

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記者：蘇文軒