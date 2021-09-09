【逆市奇葩】音樂人伍仲衡跟許冠傑是校友　感激母校提拔圓夢成歌神樂手

▲ 伍仲衡中學就讀聖芳濟書院。

音樂人伍仲衡這兩年做了近80場免費網上騷，前後共有近百位歌手演出，相信已成就了一個紀錄。今年中伍仲衡把網上音樂會化為實體的售票騷，在旺角麥花臣場館演出反應亦甚熱烈，他亦緊隨再開part 2，場地移師至更大的九展Star Hall，參與的歌手更鼎盛，絕對是逆市奇葩。

伍仲衡於10月16日至17日舉行兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》，嘉賓陣容超過20位，包括：泳兒、鄭融、強尼、吳業坤、雷深如（J.Arie）、阮兆祥、布志綸、JUDAS LAW、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）、黃淑蔓、劉威煌、羅敏莊、石詠莉、林志美、海俊傑、何婉盈、區永權、陳澤言CY、EO2等，可說跨年代兼跨平台。

▲ 伍仲衡10月再度舉行群星演唱會，其中《聲夢傳奇》冼靖峰及鍾柔美是嘉賓之一。（攝影：黃建輝）

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入行多年人緣佳

入行近30年，圈中人緣甚好，伍仲衡並稱跟周慧敏、方皓玟、黎瑞思都熟稔，似乎跟女歌手特別投緣，問到有何心得，伍仲衡稱：「我都不知，可能是磁場相近，又剛好都是女歌手，我跟她們未必常常見，但有時會約食飯，把寫好的曲給她們揀。」

伍仲衡稱無論是友情或作品，很難去刻意計算，首先是要用心去交流。「像我最初開網上騷，只因為疫情沒工開，又好想演奏，跟便布志綸一同玩玩，最初是當減壓，年多以來竟然做了80多場網上騷，演出歌手近100人，大家都沒收錢，卻慢慢儲落一班觀眾。」九展之後，下一站是否到紅館，伍sir微笑：「很多事講緣份，要發生的自然會發生。」

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伍仲衡的人生，同是源於很多的機緣巧合。是次訪問安排在聖芳濟書院進行，此校曾孕育了不少巨星如李小龍和許冠傑，同樣也是伍仲衡的音樂萌芽地。「我小學開始學琴，但對考試的琴譜卻興趣不大，中學因喜歡上流行曲，覺得譚詠麟、張國榮、張學友的歌好聽，便邊聽收音機和黑膠碟，邊在鋼琴學彈出來。」

母校鼓勵發揮才華

中學時代的他，試過上堂期間偷走去禮堂彈琴，因而被記小過，但學校發現伍仲衡具音樂天賦，亦很鼓勵他發展才華。「當年我常包辦學校的彈琴活動，如彌撒、聯歡晚會等，我又學寫歌，同學找我作畢業歌曲，唱歌比賽唱我的作品，而我就負責彈琴。」

伍仲衡很感激母校讓他發展所長，令自己能朝音樂路進發，因此現在每當母校邀他回去表演或寫籌款歌，伍仲衡亦第一時間答應。

同場加映：ERROR訪問

而他當年報讀大學時，原先是順家人意思在科大修讀土木工程，可是僅讀了一年便停學。「我Year 1只掛著走堂去夾band、教琴，追不上課程進度，因成績太差，被學校暫停了一個學期。」停學期間，伍仲衡因在校園比賽時認識了唱片監製，被引薦入當時的寶麗金唱片做作曲人，他想也不想便決定退學。

伍仲衡憶述：「當時我不敢告訴家人，每天仍扮返學，直至媽媽收到學校信才知道，把我罵到半死，但我心意已決，便努力把工作做好。」至98年他在CASH流行曲創作大賽得獎，由顧嘉煇手上拿過獎項，伍仲衡才感到家人真正支持自己的音樂發展。

▲ 伍仲衡入行近30年。（攝影：黃建煇）

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難忘成為學友樂手

這十多年間，伍仲衡先後為李克勤、陳曉東、張敬軒、王菀之、方皓玟等寫歌，直言最感難忘，是有份參予張學友世界巡迴演出。「我做過3次學友的巡迴演出琴手，包括《雪狼湖》亞洲巡迴、《學友光年》及《1/2世紀演唱會》，我由細就自彈張學友的歌，估不到有日偶像會站在自己面前唱歌，感覺真的很夢幻。」

他好記得第一次出場便是五萬人的場地，當時真的感到緊張，但百多場巡迴表演過後，亦已經習慣。而他亦讚學友是平易近人的天王：「記得有次在香港睇玉置浩二演唱會，後台好多行內人，學友見到我，主動地打招呼，他貴為巨星，不一定要記得所有樂手，但學友就是十分親切。」

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由當年埋首彈琴的中學生，至現在成就解鎖成知名音樂監製，伍仲衡有感事業路發展平穩，亦無悔當年放下學業追夢。

若要對今日為夢想而苦拼年青人作寄語，伍sir坦言：「你要真的好喜歡自己的夢想才成，否則條路不易行，因運氣和際遇不能控制，惟有努力和勤力才是自己可把握，譬如我喜歡彈琴，一日不彈已經不舒服，自然就有動力，就算蝕底都會去做。相反若不享受，就會斤斤計較，自然覺得很難行。」《聲夢》的Archie亦如他一樣棄正職入行追夢，伍仲衡自然大加支持。

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同場加映：靚太廚房

場地：聖芳濟書院

髮型（鍾柔美、冼靖峰）：Hugo Poon@iiAlchemy 、伍仲衡（Casei @ Beijing Hair Culture CWB）

化妝（鍾柔美、冼靖峰）：King Yip @KingsMakeup

服裝（冼靖峰）：Novelty Lane

形象：BIRD TSE

記者：區家歷