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【小一派位】讀軒尼詩官小容易升入皇仁？ 全港官津聯繫小學及聯繫中學詳細名單

中小學 17:08 2021/09/09

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全港官津聯繫小學及聯繫中學詳細名單。

2022年度「小一入學申請表」9月2日起派發，家長可在9月20日至9月27日，向本港任何一間官津小學，遞交小一自行申請表。需要提醒各位爸媽的是，小一自行不受校網限制，惟家長只能為每名子女遞交一份申請表。

根據教育局制定的中學學位分配辦法，全港小學與中學有「一條龍」、「直屬」及「聯繫」三種不同的關係。其中聯繫中學經校方扣除重讀生及自行分配學位數目後，可為直屬小學最多保留餘額25%的學位。

一個就讀於聯繫學校的小六學生，如果他/ 她以聯繫中學作為第一選擇學校，而他/她的派位組別為第一或第二組別時，該生便有資格獲派保留學位（註：部分中學亦可選擇全收三個組別的學生），然而是否獲派則需視乎有關中學能提供的學位，按派位組別及隨機編號依次分配。

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至於直屬中學，制度也和聯繫學校制度大致相同，但保留學額則為85%，即睇：全港官津直屬小學及中學詳細名單

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責任編輯：鄺嫻

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