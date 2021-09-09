【基層哀歌】為癌夫儲醫療費慳錢領免費飯　70歲劏房婆婆︰每日都好艱難

▲ 70歲婆婆家住劏房，為了儲癌夫的醫療費，慳錢領免費飯約半年。

本港貧富懸殊，不少基層長者生活艱難，加上病痛纏身，雪上加霜。社企「銀杏館」義工日前探訪一位婆婆，得知她為了應付癌夫昂貴的醫療費和深水埗劏房租金，領免費飯近半年，禍不單行，近日婆婆有病痛，只能日行多級樓梯、等候數小時去看較平價的針灸。

憂心癌夫醫療費

本港社企「銀杏館」鼓勵長者就業，並定期免費派飯給有需要者、落區探訪弱勢社群等。於昨日（8日），在其facebook專頁分享一則帖文，社工和義工去探訪住在深水埗劏房的70歲楊婆婆（化名），她和丈夫住在深水埗的劏房， 因丈夫患上癌症要做大手術，兩老難以應付昂貴的醫療和租金，為減少開支，楊婆婆在3月份開始來到《銀杏館》 領免費飯。

可是， 禍不單行，楊婆婆最近跌倒令半身經常抽筋痛楚， 開始擔心自己情況差下去時便無法照顧丈夫，所以惟有再省下生活費去看較平價的針灸，當天婆婆就等了數小時才做到針灸。

▲ 楊婆婆跟丈夫住在深水埗劏房，環境惡劣。（銀杏館facebook圖片）

忍痛日行多層樓梯

銀杏館義工及社工陪同做完針灸的楊婆婆回家，途中她已行得一拐一拐，十分吃力。由於她住在沒有電梯的唐樓，要迎來「真正的挑戰」。

婆婆所住的唐樓要上三層樓梯，因腰腳痛楚，婆婆必須掹住扶手逐級而上，花了十多分鐘好不容易才到家門。

婆婆所住的劏房環境狹窄，幾乎連站的位置也沒有，她坐在「碌架床」的下架，而床尾及上格床都放滿雜物。

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慨嘆每日都好艱難

義工社工轉贈月餅和福袋予婆婆，並跟她傾談，期間婆婆接到電話，街坊留了些麥皮給伯伯，請她去取。愛夫深切的婆婆馬上落樓去取麥皮， 落每一級樓梯，一步一艱難。 楊婆婆表示「每日都好艱難！」，活在憂患中：

我最大嘅心願係老公病情穩定，自己腰腳傷快啲好返，咁樣先有力照顧老公 。

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月餅象徵關心問候

網民知道楊婆婆的故事，很想幫她及其丈夫更多，建議可轉介予醫務社工幫忙，幫助申請公屋、津貼等，亦有網民建議他倆應入老人院，獲好些照顧。銀杏館員工回覆指出楊婆婆會申請公屋的，但未有那麼快申請到，現時已有某些津貼，而伯伯有申請老人院，亦有社工跟進中。

據調查顯示，在節日中弱勢社群會倍感憂愁寂寞，銀杏館與義工們都會走過萬水千山，就是要讓一班弱勢社群體會到他們並未被遺忘！當老友記看到義工來探訪，開心接過月餅，一個月餅，對於社會一班老弱孤寡來說，就是難得的關心、問候與支持。如想了解「愛心月餅」計劃，可【按此】。

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責任編輯：王明芳