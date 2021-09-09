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【無牌酒吧】九龍城住宅單位涉經營無牌酒吧　警方拘捕4名男女

社會 16:31 2021/09/09

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警九龍城搗無牌酒吧。(警方圖片)

警方昨晚（８日）突擊搜查九龍城區一住宅單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲一批啤酒及烈酒。

行動中，警方拘捕3名男子及1名女子，年齡介乎28至37歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。另外單位內10男14女，年齡介乎23至49歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書，被捕男女仍被扣留調查。

警九龍城搗無牌酒吧。(警方圖片)

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款二千元，呼籲市民切勿以身試法，呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險

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責任編輯：余思嵐

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