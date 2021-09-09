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【夜遺尿】小學生半夜瀨尿父母無覺好瞓　兒科醫生剖析心理壓力或致尿床

兒童健康 17:48 2021/09/09

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夜遺尿原因可分為原發性和繼發性，心理壓力是繼發性原因之一。

「我家孩子已上小學了，還不時在半夜『瀨尿』，罵他罰他他卻一念茫然，究竟可以怎樣做？」

「他同齡的朋友仔夜間已戒掉尿片，他夜晚卻不穿不行，否則不是一大朝早要花額外時間沖涼更衣來清除身上的尿味，就是半夜醒來忙個不停，父母還要再等幾多年才可以睡個好覺呢？」

這些家長疑問都是筆者經常遇到的。一般來說，身心發展正常的兒童，到五歲時夜間膀胱控制已經大致成熟，假若晚上還有尿床行為，便屬於夜遺尿。根據本港於2006年的大型調查，16.1%五歲兒童有夜遺尿問題，男生比女生多出一倍，當中近一成半兒童更幾乎每晚尿床，到了九歲夜遺尿比率也有3.1%，所以這問題絕非罕見，也並非所有個案能夠很快斷尾。

夜遺尿之成因

夜遺尿的原因可分為原發性和繼發性，多數個案屬原發性，佔大約七成半。粗略區分兩者的方法是患有原發性夜遺尿的兒童，由出生以來從未有過至少六個月沒有尿床的緩解期。換言之，假若兒童曾經有多於半年時間沒有尿床，而之後又再尿床的話，原因極有可能是繼發性了。繼發性夜遺尿可以由排尿系統問題引致，例如尿道炎和膀胱功能障礙等，亦可因其他問題如便秘、睡眠窒息、糖尿病、腦癇或脊髓神經疾病引起。

心理壓力也是繼發性原因之一，確有兒童長時間已沒尿床了，但升上新小學後，因為適應困難而再有尿床問題。至於原發性的夜遺尿，可以由以下單一或幾個因素引致，包括遺傳、抗利尿激素的分泌或反應不足、或由於神經系統未成熟而令大腦未能感應到膀胱脹滿等。

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如何處理夜遺尿

兒科醫生首先會分辨小朋友的夜遺尿是原發性還是繼發性，若屬繼發性的話，只要治療背後疾病如尿道炎或便秘等，便能改善甚至根治夜遺尿了。假如小朋友患的是原發性夜遺尿，處理方法並非「食粒藥」那樣簡單而一步到位，而是要與醫生商討切合小孩需要的治療方針，共同制定明確和實際的目標，醫生會不時就進度調整治療方案。處理原發性夜遺尿的精髓，在於要緊記尿床絕非小孩或家長的錯，不應就尿床而懲罰小孩，唯有家人的支持和耐性才可以解決問題。

筆者會鼓勵家長運用類似月曆的星星圖表（star chart），當小孩沒有尿床的話，可以讓他們在當日貼上星星，一來可以記錄進度，二來當他們儲夠一定數目的星星便可得到獎賞，達到正向獎勵的效果。當然星星圖表並非萬能，很多時候都需要同時採用其他方法，包括戒掉汽水和含有咖啡因的飲品和食物、睡前兩小時避免任何飲料、採用尿濕警報器或服用抗利尿激素等。以上只是一些治療方法的概述，處理夜遺尿還有很多的細節，詳情可與你們的兒科醫生商討。

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撰文 : 馮卓文 香港中文大學醫院兒科專科醫生

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