認識小型狗狗常見疾病　獸醫親解五大腸胃病問題

近年，發現香港有好多人選擇飼養小型犬，成年小型犬最高體重達到10kg，最常見疾病包括：皮膚問題、牙科問題及腸胃問題。

▲ 保護遺棄動物協會（SAA）的高級獸醫莊柏堅。

大部份主人每當發現家中的狗狗出現腸胃不適，例如嘔吐、肚瀉等都會大為緊張，即時手足無措，不知應如何處理。保護遺棄動物協會（SAA）的高級獸醫莊柏堅（Dr. Patrick Chong）表示，狗狗有痾嘔問題屬常見情況，主人毋須過分緊張，也不一定需要立即就醫，可先觀察其狀況再作決定。以下綜合了主人們對小型犬腸胃病的五大疑問，由Dr. Patrick逐一為大家解答。

▲ 除了腸胃問題外，也不要忽視小型犬的牙科問題。

疑問一︰小型犬最常見哪3種腸胃健康問題？

小型犬最常見的3種腸胃健康問題包括腸胃炎、胰臟炎和牙科問題。而多數小型犬前來診所就醫，最常出現急性嘔吐、急性肚瀉、長期排軟便或經常性嘔吐。

疑問二︰造成小型犬腸道疾病的成因是甚麼？

造成腸胃問題的成因大致可分為七大類︰

突然更換食物︰ 例如今天吃A糧，明天突然轉吃B糧，小狗腸胃未能適應，便很容易會出現痾嘔問題。

例如今天吃A糧，明天突然轉吃B糧，小狗腸胃未能適應，便很容易會出現痾嘔問題。 亂吞東西︰ 例如在垃圾桶亂翻東西，誤吞下骨頭、果核或小玩具等。

例如在垃圾桶亂翻東西，誤吞下骨頭、果核或小玩具等。 吃到受污染的食物︰ 例如不新鮮的生肉或受細菌、寄生蟲等污染的食物，又或者濕糧擺放時間太長，導致細菌大量繁殖滋生。

例如不新鮮的生肉或受細菌、寄生蟲等污染的食物，又或者濕糧擺放時間太長，導致細菌大量繁殖滋生。 主人餵食人類的食物︰ 這些食物可能很油膩，又或是混有一些小狗不能吃的食材如洋蔥，有機會因此中毒或者患胰臟炎。

這些食物可能很油膩，又或是混有一些小狗不能吃的食材如洋蔥，有機會因此中毒或者患胰臟炎。 小狗自身的問題︰ 有些小狗對某些類型的食物敏感，又或者腸胃問題，消化或吸收不到某種成分。

有些小狗對某些類型的食物敏感，又或者腸胃問題，消化或吸收不到某種成分。 寄生蟲︰ 尤其是吃生肉，又或者經常外出會到處舔東西的小狗。

尤其是吃生肉，又或者經常外出會到處舔東西的小狗。 進食速度太快︰有些小狗進食時非常心急，可能1分鐘已經吃掉全部糧，完全沒有咀嚼過，所以很多時吃完數分鐘後，便會原粒糧嘔吐出來。

▲ 當抱起或者觸摸小狗的肚皮時，如小狗會尖叫，又或者曲起身體，狀甚痛苦的模樣，即有腹痛情況。

疑問三︰若小型犬有腸道問題，會出現甚麼症狀？

小狗如果有腸胃問題，會出現以下五大症狀︰

嘔吐︰ 可以是急性一晚嘔10次，又或者慢性每日嘔一、兩次。

可以是急性一晚嘔10次，又或者慢性每日嘔一、兩次。 肚瀉︰ 急性的話可以一晚肚瀉8-10次，一般會屙水，間中大便內會混有一些啫喱狀的黏液，甚至乎有血。而肚瀉亦有可能是慢性問題，小狗可能會長期排軟便。

急性的話可以一晚肚瀉8-10次，一般會屙水，間中大便內會混有一些啫喱狀的黏液，甚至乎有血。而肚瀉亦有可能是慢性問題，小狗可能會長期排軟便。 消瘦︰ 動物出現腸胃問題視乎腸胃哪部分不正常，有時會令牠們消化或吸收不到食物中的營養，即使如常有進食，也會很瘦弱。

動物出現腸胃問題視乎腸胃哪部分不正常，有時會令牠們消化或吸收不到食物中的營養，即使如常有進食，也會很瘦弱。 肚痛︰ 抱起牠或者觸摸到小狗的肚皮時，小狗有可能會尖叫，又或者會看到牠們曲起身體，狀甚痛苦的模樣。

抱起牠或者觸摸到小狗的肚皮時，小狗有可能會尖叫，又或者會看到牠們曲起身體，狀甚痛苦的模樣。 大便顏色改變︰大便變得很深色，近乎黑色，或者很淺色，有些時候可能會見到鮮血，或是混有一些黑色小顆粒，類似咖啡渣的物體。

疑問四︰如發現小型犬出現這些症狀，主人應如何應對？

痾嘔問題其實很常見，如果只是痾嘔一、兩次，未必需要即時就醫。但如果情況沒有好轉，甚至乎變得更嚴重，例如小狗開始出現缺水、持續嘔吐、大便出血等情況，就應該盡快去帶牠看獸醫。此外，主人要告訴醫生小狗曾經吃過甚麼、有沒有跟其他動物接觸過、有沒有去過甚麼地方如狗公園等，這些資訊對於獸醫的診斷很重要。如果小狗長期痾嘔，主人就不要掉以輕心，因為腸胃問題是不會「吽得好」。假如沒有好好處理，待情況變到很壞的時候才就醫，那時就很難根治，甚至乎會有生命危險。

▲ 市面有一些專為小狗而設的小顆粒乾糧（圖左），比一般乾糧較細粒，適合小狗的食用。

疑問五︰在飲食方面，有甚麼需要注意？

在飲食方面，獸醫可能會因應小狗出現的病徵、檢查結果等等，而建議進食一些處方糧。而餵牠們進食時，亦都可能需要特別注意，尤其是進食時較心急的小狗。另外，可能要買一些專門設計給小狗的乾糧，因為這類乾糧通常比較細粒，適合小狗的嘴型。例如胰臟炎的小狗，獸醫會處方比較低脂、容易消化和吸收的乾糧。又或者對食物敏感的小狗，獸醫會處方低敏的乾糧。順帶一提，主人在餵食時亦可安排少吃多餐，又或者轉吃濕糧，這樣都可以有效減少牠們因為進食過快而出現的嘔吐問題。除此之外，牙齒問題亦都不能忽視，因為很多時小狗都有爛牙，會導致牠們覺得痛楚而未能用牙齒咬碎食物。

Royal Canin特別為小型犬而設的獸醫處方糧系列，營養豐富，而且小顆粒設計，適合小型犬嘴型，讓牠們更易進食。

▲ Royal Canin 最新小型犬腸胃低脂處方糧



就好像Dr. Patrick所說，主人真的需要多點留意小狗的飲食健康，尤其如果已經患病的小狗，更加要慎選處方糧。Royal Canin 就有一系列既腸胃處方糧以幫助不同腸胃問題的營養管理。

Royal Canin更有特別為小型狗隻而設的腸胃低脂獸醫處方糧，它不止有豐富營養，裏面更加入了幫助腸道蠕動的膳食纖維及維護消化道健康的益生元，令小狗更易消化。而且脂肪含量低，能幫助患有無論是急性或者長期慢性胰臟炎的小狗。它亦適合需要限制脂肪攝取量，例如血脂高的小狗。

▲ Royal Canin 小型成犬腸胃道處方 （乾糧）

(資料由客戶提供)