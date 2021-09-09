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【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】

社會 16:51 2021/09/09

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

八達通的「月用月賺賞」計劃今日（9日）公布得獎結果。（資料圖片）

透過不同途徑申領電子消費券均有「著數」，其中八達通的「月用月賺賞」計劃今日（9日）公布得獎結果。八達通的用戶成功登記後，8月內零售消費額滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），則可獲贈50元增值額。有關獎賞將可於明日（10日）至10月9日領取。

如欲查詢消費進度和確認有否得獎可按此，整個推廣期八達通增值額名額100萬份，先到先得。零售消費不包括公共交通及泊車消費。

    點擊圖片放大
    +2

如符合獲得八達通增值額的資格，需於9月10日至10月9日期間，於八達通App或任何八達通服務站拍卡領取八達通增值額。

即使錯過了8月的「月用月賺賞」，亦可參加9月的「月用月賺賞」，條款細則相同，只要在9月內消費額滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），則可於10月10日至11月9日領取50元增值額。

更多最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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