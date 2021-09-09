【5000元消費券】八達通用夠1000派50元增值額 　100萬個名額即睇得獎結果【附查詢連結】

▲ 八達通的「月用月賺賞」計劃今日（9日）公布得獎結果。（資料圖片）

透過不同途徑申領電子消費券均有「著數」，其中八達通的「月用月賺賞」計劃今日（9日）公布得獎結果。八達通的用戶成功登記後，8月內零售消費額滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），則可獲贈50元增值額。有關獎賞將可於明日（10日）至10月9日領取。

如欲查詢消費進度和確認有否得獎可按此，整個推廣期八達通增值額名額100萬份，先到先得。零售消費不包括公共交通及泊車消費。

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如符合獲得八達通增值額的資格，需於9月10日至10月9日期間，於八達通App或任何八達通服務站拍卡領取八達通增值額。

即使錯過了8月的「月用月賺賞」，亦可參加9月的「月用月賺賞」，條款細則相同，只要在9月內消費額滿1,000元（只計算200元或以上的零售消費額），則可於10月10日至11月9日領取50元增值額。

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責任編輯：陳梓蔚