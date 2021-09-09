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【師傅愛你】七仙羽首度公開真實名字　七師傅大爆玄學界+娛樂圈秘聞

娛樂 18:18 2021/09/09

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七師傅接受訪問大爆料。

近期人氣爆燈七仙羽（七師傅）在昨日（9月8日）接受由DJ林柏希（William）主持的網上節目《月傾會》訪問，大談愛情經之外，更首次爆自己真實姓名。

主持林柏希首先問七師傅怕不怕她的老外男友Gerald偷食，師傅信心十足稱不擔心，更十分大方稱：「我錢咁多......好信任，從來唔睇人電話、從來唔會話去跟蹤，我覺得需要俾返人一啲自由，同埋就算啲男人偷食都係OK㗎！」

講完男友，師傅話最多人找她斬小三作法，師傅有求必應，仲話一定會幫大婆斬小三！

【正能量】許廷鏗高空獻唱與粉絲玩遊戲　七仙羽捐出酬勞派發物資助基層

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玄學界明爭暗鬥

至於玄學界師傅之間的明爭暗鬥，師傅聲稱曾被一位已結婚且有一女的男師傅落降頭。不過結果對方奸計未能成功之餘，更反害自己遭報應。

節目最後更有彩蛋環節《大膽答 冇膽食》，主持林柏希會問師傅辛辣問題，如果師傅不敢答，就要接受懲罰食物，今次借出拍攝場地的餐廳，為節目特別炮製了「超級辣辣壽司」。師傅如果敢答，就要由主持林柏希代食辣辣壽司。

最近影片推介：ERROR專訪

首度公開姓名

結果，大膽敢言的師傅全部問題過關，更在節目中首度公開身份證，發現七仙羽原名叫「趙玲」。

但女人的年齡秘密，師傅就稱自己永遠18歲，更笑認自己仍是處女之身，冰山仍未被人攻破。

至於在《鬼同妳上位》指別人淫邪的師傅，被問圈中男女誰最淫邪，師傅秒答：「陳冠希就係（淫邪）囉，佢可能並唔係真係咁需要，反而可能係一種心理問題！」

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揀了姜B做老公

最後一條辛辣問題，主持林柏希要求師傅從她最愛的MIRROR十二子當中，選出誰當老公、男朋友和一夜情對象人選。揀老公，師傅毫不猶疑揀了姜B：「姜濤，因為佢係處男，我係處女！」

至於選男朋友呢？「我要Frankie（陳瑞輝）！好靚仔呀，追求MIRROR梗係貪靚仔啦，隻隻都靚仔！」至於一夜情對手，師傅就揀了Anson Kong（江𤒹生）：「因為佢令到人產生到慾念，好陽光，皮膚又好黑，手瓜好強壯！」AK似乎要攻破下師傅座冰山喎！

最新影片推介：邪惡芝士拉絲控必學　簡易炮製肉醬千層麵

撰文 : TOPick柴犬出動

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