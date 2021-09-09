【新冠疫苗】打輝瑞疫苗後現嚴重副作用　南韓24歲男小腸腐爛大量出血亡

▲ 打輝瑞疫苗後現嚴重副作用，南韓24歲男小腸腐爛大量出血亡。

南韓的新冠疫情持續擴散，當地一名24歲男子於7月接種輝瑞疫苗一周後，出現消化不良等副作用入院，隨後情況惡化，小腸腐爛、多重器官衰竭，最後於本月離世。

根據韓媒報道，該名24歲的男教師於7月28日接種第一劑輝瑞疫苗，當時沒有明顯不適，但一周後出現消化不良的症狀，服用藥物後未見起色，甚至情況惡化，開始嘔吐、劇烈腹痛。

男子遂前往醫院求診，但醫生認為症狀與接種輝瑞疫苗無關，僅處方藥物並讓他回家休養。但事主翌日出現嚴重痛楚，脾臟腫大，再度到醫院檢查，醫生發現他有「血栓併血小板低下症候群」，是疫苗的副作用之一。

男子其後被轉送至另一間大醫院，院方發現他出現肝門靜脈血栓堵塞，導致小腸腐爛壞死、肝功能衰竭，需接受手術切除部分小腸，雖然術後病情一度好轉，但其後他的肛門3度大出血，更出現肺積水、心臟麻痹、吐血等併發症，最終在9月3日離世。

據悉，男子本身患有患有雷諾氏症候群（Raynaud's disease）以及木村氏症（Kimura’s disease）等疾病，但平日不煙不酒，醫生亦評估他可以接種疫苗。未料卻出現嚴重副作用。

南韓疾病預防控制中心表示，會著手進行調查，但尚未證實事件與疫苗副作用有關，而男子的家屬則呼籲政府正視事態的嚴重性。

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責任編輯：羅嘉欣