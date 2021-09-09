【車站沉降】東涌綫九龍至奧運站段錄沉降　尖沙咀消防局綜合大樓停工

▲ 現時尖沙咀消防局即將搬遷往佐敦渡華路。（資料圖片）

政府發言人今日（9日）表示，港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間隧道，其中一個監測點的沉降記錄，於9月7日達到20.27毫米，輕微超逾預設停工指標（20毫米），應港鐵公司要求，在鐵路保護區內的一項工程已於同日暫停。

受影響工程項目是「搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路」，政府為配合西九文化區發展，正分階段把尖沙咀消防局、九龍灣宏照道的消防同樂會，以及其他消防設施，搬遷至九龍渡華路。

屋宇署和建築署已派員視察有關鐵路隧道，確認其結構安全。機電工程署已檢視港鐵公司提交與鐵路運作安全相關的監測記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

建築署和港鐵公司會繼續密切監察有關情況，並與屋宇署和機電工程署保持緊密溝通，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。雖然有關工程現已停工，建築署會聯同港鐵公司要求負責該工程項目的承建商制訂緩解措施，並採取減低對鐵路設施影響的施工方法。



如接獲該工程承建商的緩解措施方案及復工要求，建築署會以確保鐵路設施結構安全的原則嚴格審批有關申請，包括諮詢港鐵公司及其他相關政府部門。機電工程署亦會確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。當復工要求獲得接納後，建築署、屋宇署及機電工程署會向公眾公布有關決定。

港鐵發言人稱，按照現行鐵路保護機制，今日（9日）向渡華路尖沙咀消防局綜合大樓建築工地發出指示，要求暫停位於鐵路保護區内的工程。港鐵發現設置於東涌綫九龍站至奧運站之間鐵路隧道的監測點，最新錄得的沉降幅度，已達到預設的20毫米停工指標。

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責任編輯：吳卓峰