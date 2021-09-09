【新冠肺炎】城大研發快速通風系統安裝於病床　學者形容是高效低成本負壓病房

▲ 城大研究團隊研發快速通風系統，可以低成本方式在極短時間內徹底過濾隨氣流擴散的新冠病毒，與小型負壓病房無異。（陳永康攝）

城大研究團隊研發快速通風系統，可以低成本方式在極短時間內徹底過濾隨氣流擴散的新冠病毒。城大機械工程學系助理教授Steven Wang表示，運用以聚氯乙烯製成、設有抽氣口的支架，配以透明保護膠罩及高效濾網，搭建成密封的快速通風系統，可安裝於病床上，有效阻隔及過濾病毒，避免出現交叉感染，保障醫護人員。

他解釋，醫護人員為新冠肺炎確診患者進行心肺復甦、插喉、或其他與呼吸道相關的醫療程序時，會產生大量氣溶膠，病毒能隨之擴散，而該快速通風系統能將患者的飛沫透過搭建在病床上含有抗病毒塗層的透明膠罩阻擋，飛沫會經由支架上的抽氣口抽到高效濾網，過濾系統繼而鎖住當中的病毒，再將已淨化的空氣送回病房。

團隊研究數據顯示，系統開啟2分鐘內，已能將密封範圍內的氣溶膠徹底抽走，其換氣率能達每小時26次，相較負壓病房每小時12次多逾倍。Steven Wang形容該系統為高效而成本低的負壓病房，由於通風系統裝置簡單，在病床搭建膠罩及支架僅需約5分鐘，成本約為數千元，「比起幾千萬既負壓病房差好遠」，於疫情嚴峻時更可紓緩負壓病房的需求，只需約半年更換一次系統便可。

另外，城大團隊亦正與港怡醫院商討合作，研究在洗手間坐廁加裝小型過濾系統，在沖廁過程中產生的氣溶膠可於5秒內透過安裝在廁板上的抽氣口迅速抽走，並由氣泵內的高效濾網過濾兼以UVC燈殺死病毒，減低病毒散播的風險。

Steven Wang指出，市民每次沖廁平均可濺出550萬顆水珠，即使沖廁時蓋上廁板，病毒仍有機會透過氣溶膠停留在廁格中，若前一名使用者是新冠病毒患者，下一名使用人士接觸到病毒的機會仍很高，而該過濾器則有助解決此情況，建議機場、學校、酒店等公共洗水間安裝使用。

他續指，該過濾系統同樣可以低成本生產，約只需1,000至2,000元，若有公司大量生產，相信價格仍有下調空間，不過需3至4個月更換一次。

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記者：洪芷晴