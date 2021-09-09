【持續進修】楊玉梅好學不倦完成營養學　56歲美魔女控制飲食+勤做運動

▲ 前亞姐楊玉梅（Strawberry）剛剛畢業！

前亞姐楊玉梅（Strawberry）最近完成營養與體重管理文憑課程且獲得好成績，勤力學習的她認為辛苦也是值得的。她曾指，修讀營養學是為了讓自己擁有健康身體。

事實現年56歲的楊玉梅一直注重健康，保養得宜，體重長期保持在100磅以內，堪稱美魔女典範。

【法證先鋒IV】楊玉梅擁飲食王國成隱形富婆 美魔女維持體重不超過100磅有秘訣

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進修獲3A佳績

楊玉梅近日於社交平台透露修畢營養與體重管理文憑課程，且奪得3A佳績，並寫道：

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不煙不酒的楊玉梅多年來沒有走樣，她曾向TOPick表示見證過女性友人以各種方式減肥，如扣喉嚨、食用瀉藥、減肥藥或減肥茶等，覺得：「好傷身體！」向來崇尚天然的她認為這並不健康，建議要健康地瘦。

修讀營養學令她不會讓自己減得瘦而不健康，且強調：「最主要健康，因有時過瘦未必是靚。」

▲ （IG圖片）

纖瘦身材源於多做運動，熱愛做瑜伽的楊玉梅會不定期鍛鍊身體，練出美好身段：「一有時間就做瑜伽，有一段時間又停了，一停了肌肉就似很鬆，所以要Keep住做。」她每次最少做2小時運動，且提醒大家做運動是最好、最健康的減肥方法。

有隱形富婆之稱的楊玉梅早於2000年已進軍飲食界，據悉她開設了24間餐廳，不過一直對做生意之事保持低調。

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