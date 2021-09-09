【澳門疫情】合資格人士下周三起可申請入境澳門　需完成疫苗接種並接受14天醫學觀察

▲ 合資格人士下周三起可申請入境澳門。（資料圖片）

澳門政府宣布，將放寬在香港長期逗留的「非居民外國人」入境澳門。只要入境前21天未曾到過內地、澳門或香港以外的地方，且符合條件者，即可於9月15日起申請入境澳門，最快9月20日可以入境。

以下5類人士符合申請資格：

已取得澳門有權限機關發出的居留許可人士

已取得澳門有權限機關發出的外地僱員身份的逗留許可或以工作為目的的入境憑證的人士，及其取得逗留特別許可的隨行家屬

澳門居民的配偶或近親

來澳參加重要商務、學術或專業活動的人士

已獲澳門高等教育學校錄取的學生。

申請者可使用外國人豁免防疫入境限制申請系統申請。澳門居民的配偶或親屬需由澳門居民作出申請，來澳參加重要商務、學術或專業活動的人士須由澳門的機構或企業作出申請。

為減低傳播風險，12歲或以上申請人必須出示香港政府認可的已完成疫苗接種證明，或出示不適合或不必接種疫苗的醫生證明。

獲豁免人士入境時仍須出示新冠肺炎核酸檢測陰性證明，入境後仍須接受14天醫學觀察。

另外香港政府已於昨天（8日）重啟「回港易」計劃，以便身處澳門的香港居民，透過計劃免檢疫返港。任何年滿18歲並持有有效香港身份證的香港居民，均可使用「回港易」名額，透過指明的陸路口岸或香港國際機場從內地或澳門回港，免受14天強制撿疫。

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責任編輯：陳梓蔚