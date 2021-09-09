【賞你住】旅發局指逾8成參與酒店已滿額　餘下30間酒店仍有房【內附名單】

旅客大減嚴重打擊本土旅遊業，旅發局推出「賞你住」計劃吸引。旅發局總幹事程鼎一今日（9日）出席活動時表示，第二輪「賞你住」計劃於周二（7日）起接受預訂，名額2萬個，參與酒店146間，至今已有8成酒店滿額，包括半島酒店、文華東方酒店、香港迪士尼樂園酒店等，暫時餘下30間酒店有預訂名額，如君怡酒店及麥當勞道貳號等，詳細名單可前往旅發局網頁瀏覽。

仍有「賞你住」預訂名額的30間酒店--

香港逸蘭銅鑼灣酒店--悠閒逸住優惠 (尚餘少量)

富豪香港酒店--「賞你住」住宿計劃 (尚餘少量)

仕德福酒店--「想你住兩晚」住宿計劃 (尚餘少量)

北角M1酒店--酒店房間住宿一晚連免費迷你吧 (尚餘少量)

麥當勞道貳號--最「優悅」價格

悦來酒店--「賞你住」食宿餐飲優惠

尖沙咀皇悅酒店--尊享以港幣$850兩晚住宿計劃

香港中環荷里活道彩鴻酒店--「賞你住」2.0 豪華客房連續兩晚住宿計劃 - 港幣$500元優惠 (尚餘少量)

富薈灣仔酒店--套房住宿體驗

油麻地M1酒店--酒店房間住宿一晚連免費迷你吧 (尚餘少量)

君怡酒店--秋宅渡假

富薈炮台山酒店--「輕．型聚會」住宿計劃

青逸酒店--「賞你住」優惠套餐 (尚餘少量)

逸‧酒店--暢玩假期豪華客房住宿計劃 (尚餘少量)

富薈旺角酒店--「輕．型聚會」住宿計劃

CM+ 壹棠酒店及服務式公寓﹙南座﹚--「ESCAPE 32HOURS」住宿計劃

Y旅舍--「賞你住 」住宿優惠

星網商務精品酒店--兩晚住宿優惠 (尚餘少量)

港島皇悦酒店--尊享以港幣$850兩晚住宿計劃

富薈上環酒店--「賞你住」住宿計劃 (尚餘少量)

悦品海景酒店‧觀塘--海景住宿優惠

最佳盛品酒店尖沙咀--香檳假期 (尚餘少量)

富豪九龍酒店--「閨蜜之約」住宿計劃（自助晚餐召集） (尚餘少量)

九龍珀麗酒店--珀麗假期

旭逸雅捷酒店 ‧ 荃灣--兩晚「饗」樂之旅 (尚餘少量)

麗豪酒店--饗 · 樂「駕」期 - 九巴主題房（2成人1小童）

九龍海灣酒店--「食+住」優惠 (尚餘少量)

香港灣仔睿景酒店--2晚住宿假期 (尚餘少量)

旭逸酒店 ‧ 荃灣--雙倍享受住宿優惠 (尚餘少量)

都會海逸酒店--特選住宿度假優惠低至港幣$700連餐飲消費額及更多禮遇 (尚餘少量)

有市民指有參加計劃的酒店趁機加價，程鼎一指，旅發局雖不會干涉酒店的定價，但要求參加酒店事前遞交定價及優惠詳情，並限制酒店於活動推出後不得随意加價。他期望計劃能推動港人在餐飲及零售業消費，形成消費循環，帶動酒店及旅遊業界恢復生意。

市民只須完成接種一劑新冠疫苗，即日至10月31日於本地零售或餐飲實體店消費滿800元，便可獲取500元本地酒店住宿折扣優惠。

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記者：陳麗娜