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【全民造星】PIX3L獲七師傅加持賜名　七仙羽助力MV扮觀音

娛樂 17:16 2021/09/09

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PIX3L跟七師傅合作新歌。

跳唱組合P1X3L自《全民造星II》出道以來備受不同壓力，三位成員：Phoebus、George及Marco早前與玄學家七仙羽（七師傳）結緣，獲賜法號「OMG」之餘，更合作出歌《Oh My 7 God （feat. 七仙羽） – JNYBeatz Remix》，亦一起共舞拍MV，充份突顯「師傅愛你」的精神。

MV中P1X3L三子型仔登場之餘，更有七師傅仙氣爆發以觀音造型示人，不但充滿玩味亦讓觀眾感受到他們的心機。

七師傅出手拍MV。

P1X3L希望透過《Oh My 7 God （feat. 七仙羽）》當中自嘲的方式提醒大家不要放棄，他們說：「這是一首充滿正能量的歌曲，歌曲表達了我們自入行以來的堅持及努力，同時希望想透過歌詞中的自嘲提醒自己不要放棄。」

七師傅亦為他們打氣：「這首歌是希望叫堅持，無論旁人批評你衣著、打扮、髮型都不應該放棄。」

七仙羽觀音造型。

P1X3L感謝七師傅幫他們改名做「OMG」，但表示仍然會以P1X3L名義跟大家見面，他們說：「絕對沒有問題，大家叫我們『OMG』，只是多一個親切的稱呼。雖然『OMG』容易記，但我們仍然會用『P1X3L』，因為這個名字對我們很有意義。但要亦感謝七師傅，因為『OMG』的誕生令更多人認識我們。」

七師傅亦看好P1X3L將來會爆紅，表示無論改甚麼名字都不成問，她笑言：「不論你們叫Facial也好，Puzzle也好，都沒有問題。因為現在網民已經認識你們，剛才在街上也有粉絲找你們簽名合照，所以甚麼名字都沒有問題！」

同場加映:ERROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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