【生活逼人】婆孫6口擠破爛危樓屋頂嚴重塌陷 熱心義工團隊助重建家園

台灣雲林斗南鎮，當地一戶姓沈的居民，嬤孫三代住在殘破不堪的三合院，屋頂已經殘舊到嚴重塌陷，而沈家一家6口卻睡在屋頂塌陷的床邊，家庭經濟環境拮据，後來幸得義工協助拆屋重建。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 祖孫三代無經濟能力，只能依靠低收入補助。（圖片來源：影片截圖） ▲ 嬤孫4人只擠在只有三坪的小房間，一切活動都在這裡進行。（圖片來源：影片截圖） +2

沈家所住的老厝屋樓齡已逾50年，屋瓦塌陷、搖搖欲墜。專幫弱勢愛心蓋屋的義工團隊「希望義工團」得悉事件後，立即號召十多名義工到前探訪，這個老屋連最基本的遮風擋雨都沒有，義工們都被其景象嚇一大跳，心疼他們，驚呼：

天哪！屋頂已經塌陷在床邊，這樣還要住人？

生活拮据

祖孫三代無經濟能力，沈家父親因學歷不高，只能做臨時工，阿嬤偶爾做臨時工補貼家用，每月收入只有約幾千元至1萬元台幣不等，只能依靠低收入補助。沈家阿嬤在13年前已開始獨自撫養分別就讀護校三年級、國三以及5歲的3名孫女，同時要照顧患有精神障礙領有中度殘障手冊的次子，深受困苦，三餐不足，常靠鄰居接濟。

嬤孫4人只能擠在只有三坪的小房間做功課，作息，以及活動。而孩子的爸爸則睡在屋頂已塌陷的地方，患有精神障礙的叔叔則睡在陰暗小房。

而三個孩子的爸媽在大女兒5歲時離婚，後來沈家父親與另一名女子生下第三個孩子，但其母親在孩子周歲時就不辭而別，孫子從小到大都沒有得到母愛。現時只有61歲阿嬤為了照顧他們，看上去卻似已邁七旬，十分滄桑。

阿嬤對孫女感到愧疚

阿嬤對孫女感到很十分愧疚，因為要他們一起挨苦十多年，要在這樣的環境下成長，沒有一個穩定的生活，而孫女對阿嬤則充滿感激，希望可以用功讀書，努力賺錢，有個好的居住地給阿嬤，不用她再那麼辛苦。

重建家園

「希望義工」則號召義工於本月9日拆屋重建，為了可以在颱風來襲前火速拆屋，預計會出動百名成員，望能於下月3日完工，送給沈家嬤孫一棟既安全又穩固的新房子，不用再擔憂漏雨屋塌。

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阿嬤衷心感激

在重建家園的過程中，他們一家會先住再親友家。阿嬤最後更哽咽感謝義工的善行，也很期待孫女們下個月可以有安全的新房子住，更叮囑孫女將來行有餘力，出來社會賺錢後，不論是五千，三千，二千都沒有關係，一定要回饋社會！

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責任編輯：王明芳