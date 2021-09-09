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【疫苗接種】私家醫院日後是否提供新冠疫苗接種？　聶德權：日後仍要商討

社會 18:03 2021/09/09

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政府公布疫苗接種中心最新安排。（程志遠攝）

公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始今日（9日）下午公布疫苗接種中心最新安排。聶德權指出，疫苗接種計劃總劑次797萬劑，料今日可破800萬劑量，428萬人已打首劑疫苗，70歲以下整體達7成，70歲以上只有27%。復必泰疫苗已打逾500萬劑，250劑未使用，疫苗接種計劃已經樽頸位，必須更主動更靈活，未來會深入社區，主動接觸市民特別是長者，詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始表示，全球疫情受到變種病毒特別是Delta影響，現時未能夠排除將來會否有其他變種病毒出現，接種新冠疫苗是走出疫情的希望。研究指，出現嚴重併發症的風險會隨年齡增長而增加，而接種疫苗的副作用大多都是輕微，疫苗防止重症及死亡是高度有效。過去三個月，接種疫苗後確診人數是0.23%，未接種疫苗而確診人數是0.63%，相差大概3倍，詳情即看：【下一頁】

回應記者提問時，被問到5間將會關閉的疫苗接種中心，包括經常預約爆滿的養和醫院及聖保祿醫院，為何有關中心仍要關閉？聶德權回應，已與有關醫療團隊溝通，因為他們以醫院範圍內為中心，已營運7個月，醫院希望停止運作接種中心。至於醫院內會否提供復必泰疫苗，仍需商討。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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