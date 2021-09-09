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【中大醫院】下月起設24小時急症室服務　馮康稱對該院8成醫護接種率「幾滿意」

社會 17:40 2021/09/09

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中大醫院今日舉行開幕典禮。（陳靜儀攝）

全港首間私營非牟利教學智慧醫院「中大醫院」已啟用9個月，特首林鄭月娥連同賽馬會主席陳南祿等人今（9日）出席該院開幕禮；該院行政總裁馮康表示，該院約8成醫護已打針，對接種率「幾滿意」，不會強制員工打針，又指下月將開設24小時急症室服務，冀下一步可助醫管局新界西聯網專科門診「清龍」。

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為減輕公立醫院專科門診負擔，中大醫院行政總裁馮康表示，本月已開始派醫生到威爾斯親王醫院為耳鼻喉科、泌尿科、內科、外科專科門診病人診症，並提供日間手術服務，包括腸鏡及胃鏡：

希望先導計劃順利，可擴展到新界西。

馮康又透露，該院超過7成員工已接種首劑疫苗，當中超過8成醫護已打針，他形容接種水平「幾好幾滿意」，而剩餘不接種疫苗人士為是基於醫療原因，問到會否強制所有員工打針，他指：

大家接受程度都幾高，唔需要強制。

對於立法會法案委員會正審議《醫生註冊修訂條例》，港府提出准非港人專科醫生以特別註冊形式，受聘於本港公營機構工作，馮康相信會受市民歡迎：

知道公立醫院長期人手不足，多啲海外醫生能補充公院人手，相信政府放寬後有方法保障水平，不擔心影響質素。

醫院運作方面，馮康指下月會提供24小時急症室服務及產科服務，並開設開120張病床，包括重要專科，而有關急症室收費將會於網站公布。

林鄭月娥則於開幕禮表示，中大醫院以非牟利模式提供可負擔的私營服務，為港府一直鼓勵，其智慧服務形式亦與港府推動智慧城市目標一致，鼓勵中大醫院繼續大膽嘗試，不斷推陳出新。

位於沙田的中大醫院今舉行開幕禮，出席人士包括特首林鄭月娥、食衞局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀；香港賽馬會主席陳南祿、行政總裁應家柏；中大校董會主席梁乃鵬、中大醫院董事局主席利乾、行政總裁馮康；中大校長段崇智及中大醫學院院長陳家亮。

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記者：鄧凱文

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