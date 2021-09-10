【911恐襲20年】父親命喪911從未感受父愛　遺腹子女長大後感言︰不想爸爸太勇敢

▲ 在美國911恐襲20周年，4名於事件中失去父親的子女親身剖白成長經歷。

美國「911恐襲」事件快將20年，隨著阿富汗被恐怖組織塔利班掌控，喚起大眾對911事件的慘痛回憶。美國有媒體推出紀錄片，訪問當年在911事件中痛失爸爸的遺腹子女，從未感受父愛的他們在參與拍攝時，才真正透過20多年前的影片了解爸爸。

綜合美國傳媒《紐約郵報》及《People》報道，探索頻道（Discovery Channel）與Magnolia Network近日播放紀錄片「重建希望：911的孩子們」（Rebuilding Hope: The Children of 9/11），訪問了4名因911事件痛失爸爸的遺腹子女，如何在沒有父愛的環境下成長，其家庭又如何撫平內心傷痛。

▲ 4人剖白失去父愛20年的成長經歷。（影片截圖）

紀錄片導演艾倫肯特（Ellen Goosenberg Kent）花了1年多時間，記錄4名遺腹子女的心路歷程，她表示，孩子的媽媽大多把以前的家庭影片、照片收藏起來，以免勾起痛苦回憶，故孩子們從未見過父親的影像，直到參與今次拍攝。

看到這些孩子們第一次聽到父親的聲音，看到父親的舉止，教我感動不已，對他們來說也很美好。

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艾倫肯特強調，孩子們是媽媽的生存動力，當年為了腹中未出世的胎兒，推動她們決定好好活下去，「這些孩子也救了媽媽一命」。

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其中一名受訪的19歲遺腹女兒Alexa Smagala，在她出世前4個月，其消防員爸爸Stanley Smagala Jr在911事發當日，當世貿中心雙塔被恐怖分子挾持的飛機撞擊後，他趕抵現場做救援，然而當他爬上南塔的樓梯時，大樓瞬間倒塌，導致他當場死亡，終年36歲。

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爸爸是女兒的英雄

Alexa與爸爸從未見面，小時候曾覺得沒有父親陪伴成長是不太公平，更曾對媽媽訴說，希望爸爸當年「不要那麼勇敢」。如今長大就讀大學二年級的她，已將負面想法化為正能量，大讚爸爸是她的英雄。

成為他的女兒讓我感到自豪，因為我從來沒做過那麼勇敢的事。現在每當我生命中有重要事情發生，我只要抬頭望著太陽、或感覺到陽光照耀在我的皮膚上，就感覺到爸爸與我同在。

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遺孤首次從影片聽到亡父聲音

另一名受訪的黑人孩子Ronald Milam Jr.，其父母在911當天在五角大樓不同樓層工作，事發時懷孕5個月的退休空軍上尉媽媽幸運逃脫，但擔任陸軍少校的爸爸卻不幸身亡。Ronald稱一直以來，媽媽很少談及這場悲劇，但他十分敬佩媽媽的堅毅與勇氣。去年他終於在爸爸生前留下的影片與聲音檔，首次聽到爸爸的聲音。

而Gabriel Jacobs Dick的爸爸原是軟件公司Caplin Systems的執行總裁，在911事發當日，正身處一號塔參加會議，在恐襲中不幸身亡，終年僅29歲。事件令Gabriel蒙上陰影，令他不敢坐飛機及乘搭電梯，擔心生命會在一瞬間被奪走。

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最後一名受訪的19歲女兒Jamie Gartenberg Pila，在以色列生活過一段時間，最近打算延遲在科羅拉多大學的入學計劃，計劃加入以色列軍隊。

自小失去親生父親教識我，一切都要盡己所能。多幫助他人、多做正確的事及勇敢向前。

2001年9月11日，阿蓋達組織恐怖分子劫持4艘客機，其中2艘衝撞紐約世貿中心雙塔，導致2小時內先後倒塌，造成近3,000人死亡或失蹤。2011年5月2日，美軍海豹特種部隊第六分隊在巴基斯坦西北邊境擊斃了阿蓋達組織領袖拉登。

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責任編輯︰林綺玲