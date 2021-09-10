【校長專欄】小一選校的「計算」法則 基華校長：從子女需要和性格特質出發

▲ 陳校長建議，家長選校前可親自到學校了解特色與孩子個性是否配合。

九月是忙碌的月份，除了準備開學，幼稚園K3的家長更要開始為子女選擇合適的小學。那麼，家長究竟以什麼作為考慮呢？不少家長認為選取一間好的小學，為的是升讀一間好的中學，然後就是希望進入一所好大學，或是到海外繼續升學。這樣思考無疑是最直接的，不過在就讀小學的過程中，我們千萬不要忽略孩子個性和學校特色是否配合，一所眾所周知的好學校，是否一定適合你的小朋友？那首先要問自己幾個問題。

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自己是否了解子女？很多家長會覺得子女是自己的，怎會不了解？事實上現今父母工作繁忙，不一定有時間與子女有足夠的相處，以及在短短的數年間完全知道孩子的各方面興趣。

在就讀幼稚園期間，有沒有足夠的時間讓他們去嘗試和發揮呢？可能未必足夠，但最低限度，家長應可分辨到自己的子女是好動還是文靜，平日和其他是如何交際應對，對什麼東西特別感興趣，有什麼特長等等，對子女的基本性格要有一定的認識。

其次就是子女的性格和學校的理念方針接近嗎？學校是追求學術表現還是愉快學習、關愛校園呢？是著重孩子普遍參與多元活動還是重點發展某項體藝活動？老師的教學質素、整體風格、團隊間的合作與默契又如何呢？學校有沒有適當的拔尖補底策略，以及支援學生的措施？平日上學放學時學生的表現又怎樣呢？這些都是家長可以多加留意的，趁著開學的時候，多親自到校看看，了解心儀的學校日常是十分重要的啊！

最重要的，是家長也能調節自己，成為學童的心態，從自己的孩子需要和性格特質出發，自然能作出理想選擇。祝各位家長找到適合自己孩子的學校，有一個充實而快樂的童年。

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