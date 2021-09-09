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【親善大使】香港迪士尼樂園首度有非華裔親善大使　昐帶來多元共融的樂園

社會 18:18 2021/09/09

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香港迪士尼首度有非華裔任親善大使，昐帶來多元共融的樂園。（迪士尼提供）

香港迪士尼今日（9日）宣布委任樂園演藝人員陳麗儀（Lily）及 Tony Dick（唐俊迪）為2022-2023年度新一任香港迪士尼樂園度假區親善大使，是度假區首次有兩位演藝人員同時出任親善大使，亦是首次有非華裔演藝人員擔任這崗位。冀在疫情帶來的新常態底下，以多元共融為目標，向大家展現一個不一樣的樂園度假區。

香港迪士尼首度有非華裔任親善大使，昐帶來多元共融的樂園。（迪士尼提供）

候任親善大使Lily代表着典型香港少女成長故事，在香港土生土長，她認為在樂園工作除了充滿歡樂，更加令她有機會將迪士尼的歡樂帶到社區。

我好開心能成為香港迪士尼的親善大使，我更希望每一位演藝人員都可以成為親善大使，關心樂園，更關心我們的社區。

樂園表示，Tony則會是香港另一寫照，Tony原本於南非約翰內斯堡就讀大學，但因家庭原因未能完成學業。不過，他憑藉天賦表演才華，加入香港迪士尼娛樂事務及服裝部，成為專業的演出者及歌手。

當我以為要放棄夢想，其實造就我去發掘及追求另一個夢想。過程中有喜有悲，但凡事只要堅持，總會有成功的一天。

迪士尼這對新大使組合將於2022年1月1日上任，期昐能為香港迪士尼帶來新的火花，攜手與演藝人員一齊衝破挑戰，以至服務社區。

香港迪士尼首度有非華裔任親善大使，昐帶來多元共融的樂園。（迪士尼提供）

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記者：李榮忠

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