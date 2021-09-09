【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　承包商指時昌老闆聘請迷你倉專家設計

▲ 負責迷你倉裝修工程的公司老闆王岱今作供。林宇翔攝

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉大火，導致兩名消防員殉職，死因研訊今（9日）續。泰發工程有限公司老闆王岱下午作供指，淘大時昌迷你倉是其公司首個承包的迷你倉，當中1和2樓、3樓、4至7樓分階段進行工程，其中1、2樓由1名「迷你倉專家」負責室內設計，其餘樓層由泰發參照1、2樓設計進行間隔。

泰發工程有限公司老闆王岱供稱，2004年左右承接淘大迷你倉的裝修工程，並負責1至7樓的間隔工程。而在裝修1至3樓期間，工程由他與時昌老闆時景恒接洽，其餘時間由泰發及時昌職員接洽。王稱，工程期間，時景恒提供波浪形間隔物料，並請來一個「迷你倉專家」，負責迷你倉1、2樓的室內設計，自己則負責執行，當中未有問及設計是否符合消防條例。

王續稱，迷你倉的間隔和大小均由時昌決定，會先間出一個較大的區域，向由時昌銷售部決定區域內的迷你倉數目，早期時昌一方亦可以在工程期間出租迷你倉。

王指出，迷你倉中的走廊約1.6米寬，而橫向走廊則約1.2米，符合標準1050毫米，惟1050毫米是否走廊闊度標準則不敢肯定，大門寬度約1米。

代表消防處的律師指出，迷你倉的大門是向外開的，質問王是否了解鐵閘並不批准向外開。王表示知道，又指「迷你倉專家」曾要求將門向外開，由於其他迷你倉的門是向外開的，因此他選擇跟隨專家的要求。

王在庭上主動更正他在早前所落的口供，指迷你倉初期並未有安裝冷氣，泰發未有協助迷你倉安裝冷氣，裝修前期亦未有接駁冷氣電線，惟後期是由其職員負責與時昌接洽，故不肯定有否接駁冷氣電線。

聆訊明(10日)續。

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記者：梁錦麟