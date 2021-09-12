【四子之母】棄生意轉做全職媽加入寄養家庭　超越血緣的愛湊2個變4個未言苦

▲ 吳太（Ivy）轉做全職媽，更加入寄養家庭，由湊2個仔變湊4個仔。

受著不同際遇，不是每位小朋友自出世都幸福。大B（化名）和細B（化名）是寄養孩子，來到吳氏一家，由寄養姨姨Ivy擔任媽媽的角色，視如己出，悉心照顧他倆。大細B跟Ivy兩兒子一起成長，四兄弟熱鬧非常，一起感受幸福，引證愛是可超越血緣。

吳氏一家家中有很多圖書及玩具，是吳太（Ivy）悉心為四子打造的家。大B和細B同是3歲寄養孩子，身穿牛仔工人褲的大B較文靜，邊玩模型車邊簡單地說著單字，黑衫的細B活潑愛說話，開心地吃著餅乾。他倆先後來到吳家1年多及1個多月，跟吳太兩兒成為四兄弟，如手足親密地共同成長。

▲ 吳太（Ivy）是寄養姨姨，現時照顧分別3歲的大B及細B。（梁偉榮攝）

港媽忙工作對兒感虧欠

40多歲的Ivy跟丈夫育有16歲兒子文謙及9歲梓誠，一家生活富足安穩，丈夫是自僱人士做生意，吳太近年半退休，退休前她賣韓國時裝長達17年，一直忙於工作。受到社會運動及疫情影響，交空租2年，當時她回想錯過了兩兒的成長，希望捉緊現刻多陪伴。

之前Ivy跟丈夫忙工作早出晚歸，大仔文謙在2年前中三時曾說過一句話「你一直都沒有時間陪我」，此話當頭棒喝，成為媽媽退休的契機。

在兒子的成長，我一直都覺得有虧欠，放工回來累了跟不到太多，有感小學、中學階段有些事甩漏了，跟得不好，令大仔考得不太理想的Band 2中學。

▲ Ivy跟丈夫育有16歲兒子文謙及9歲梓誠，一起幫忙照顧寄養孩子。（受訪者提供）

不想完全退休 加入寄養家庭

雖然想給多些時間予兒子，但一直醉心工作的Ivy不習慣一下子靜下來，加上投放日漸長大的兩兒的心神不多，她無意間認識了「香港國際社會服務社」寄養服務。她提及，兒子同學的媽媽擔任寄養姨姨，其女兒亦受媽媽薰陶下，成為醫科生希望幫助別人，受她們感染，Ivy決定灑脫地將生意牌照交回政府。

我既然有精神，不想讓自己停下來真正退休，不工作會覺得空虛，大仔已中五、細仔也能照顧到自己課業，於是想申請加入寄養家庭。

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兩兒化身哥哥照顧寄養孩

媽媽優先考慮兩兒感受，慶幸他們大力支持，更化身哥哥角色。大仔文謙純品孝順，是名暖男，一直很遷就弟弟，果然他亦花很多心思時間照顧大B細B。細仔梓誠方面，媽媽笑指「直頭俾細B收伏了」，紮紮跳、性格急進的他變得慢下來，成熟懂得關顧人，例如細B行不穩，梓誠變成哥哥扶著他四圍去。

媽媽感動加入寄養家庭收穫很大，的確Ivy成為領養姨姨的其中一個原因是「想用生命影響生命」，盼助人的同時，兒子亦可在寄養小朋友有感悟。

▲ Ivy經常帶大細B到公園玩。（梁偉榮攝）

2位寄養孩子有不同程度的發展遲緩問題，大B在2歲半前一直住在院舍少外出，行路如同嬰兒，口腔咀嚼肌弱，咬稍硬的水果不行，Ivy會煮軟身食物，給他吃芝士、牛奶，帶他外出走走，並上言語治療及職業治療課程。而細B曾做過心臟手術，行路不穩。

來到我這裡，最緊要希望他們有健康的身體。

▲ 寄養孩行路不好，Ivy帶他們去公園、行海旁，訓練腳力有好體魄。（受訪者提供）

視如己出悉心照顧

Ivy視兩名寄養孩子如己出，全心全意照顧他們，她記得大B初來很驚青，頭幾晚會攬住他睡安撫他，一個多月後適應可獨立自己睡，現時更融入當中，視吳家如自己屋企。細B方面，手上留有手術的疤痕，Ivy特意贈他一隻玉鈪戴著「壓驚」。

問及何以選擇照顧2名寄養孩子，由湊2名男孩變4個，男孩子破壞力像足以「拆屋」。Ivy指四兒很乖巧，不覺辛苦，而且有能力。最初只有大B來到吳家，不過後來香港國際社會服務社社工評估吳太一家的狀況，並考慮到大B狀況，希望Ivy以半義務式寄養照顧多一名3歲孩子細B，細B的說話能力較高，好讓差不多年紀的大B有個伴，一起學習。

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訪問時正值放暑假，吳太日程通常是一家早上吃過早餐後，讓大細B玩泥膠，之後外出，帶孩子上情緒訓練、手肌肉訓練課堂，跟家人的時間多了，吳太坦言「有錢也買不到」。

我不覺得辛苦，反而令我有股衝勁，愈來愈精神，照顧他們時，自己也因而多了運動，如大B玩滑板車，我也要在後傍實跑步，這是額外得著，好充實。

▲ 跟表哥到公園操練體能是家庭活動之一。（受訪者提供）

超出血緣的愛

現時一家六口好熱鬧，一家人一起行公園、看電影，丈夫星期日放假都會一家外出玩。Ivy分享大B曾說過不想回中心，想跟著姨姨，令她好感動。Ivy在廚房煮食物，大B又會如樹熊抱實她隻腳。

我覺得寄養姨姨的身分跟媽媽是沒分別，可說是超出血緣的愛，大細B跟自己的孩子沒有分別，我現時可說是有4位兒子。

▲ 2孩媽媽Ivy加入寄養家庭，變成「四兒之母」，家中變得非常熱鬧及開心。（梁偉榮攝）

別人眼中Ivy是幫助有需要的孩子，但她多番強調是寄養孩子令他們一家有得著，幫助了她，令她明白陪伴家人的重要。

我自己重拾媽媽角色，昔日以前工作有所捨棄，錯過了兒子的成長，現時轉變了，陪伴家人、兒子成長是最重要。

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記者：顏紫燕