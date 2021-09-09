【中大醫院】賽馬會慈善信託基金撥捐13億支持興建中大醫院

▲ 香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐13億港元支持興建中大醫院。(資料圖片)

香港賽馬會今天（9月9日）公布，馬會透過其慈善信託基金撥捐13億港元支持興建中大醫院，是馬會歷年來在醫療衞生方面以及對香港中文大學的最大單一捐款，透過稅款及慈善捐助，將賽馬及博彩收入回饋社會。中大醫院其中一座臨床醫學大樓亦以賽馬會醫療大樓命名。

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馬會主席陳南祿表示，中大醫院正式開幕為香港醫療服務開啟新一頁。「回顧過去數十年來，馬會在推動健康社區的概念上一直不遺餘力，亦支持很多政府創新的項目」。

中大醫院樓高14層，總建築面積10萬平方米，是香港首間「智慧醫院」，配備多項創新先進設備以支援治療過程及醫院運作，當中包括無紙化電子病歷紀錄、流動資訊科技及物聯網等技術。

作為香港首間非牟利的私營教學醫院，中大醫院引入透明度高的定價收費模式。醫院在培訓新一代的專業醫護人員的同時，亦進一步加強了沙田區的醫療服務網絡。

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記者：洪芷晴