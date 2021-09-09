  • 30°C
香港時間 : 2021909日 (週四) 20:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中大醫院】賽馬會慈善信託基金撥捐13億支持興建中大醫院

社會 19:28 2021/09/09

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港賽馬會透過其慈善信託基金撥捐13億港元支持興建中大醫院。(資料圖片)

香港賽馬會今天（9月9日）公布，馬會透過其慈善信託基金撥捐13億港元支持興建中大醫院，是馬會歷年來在醫療衞生方面以及對香港中文大學的最大單一捐款，透過稅款及慈善捐助，將賽馬及博彩收入回饋社會。中大醫院其中一座臨床醫學大樓亦以賽馬會醫療大樓命名。

【中大醫院】下月起設24小時急症室服務　馮康稱對該院8成醫護接種率「幾滿意」，詳細內容即看：【下一頁】

馬會主席陳南祿表示，中大醫院正式開幕為香港醫療服務開啟新一頁。「回顧過去數十年來，馬會在推動健康社區的概念上一直不遺餘力，亦支持很多政府創新的項目」。

中大醫院樓高14層，總建築面積10萬平方米，是香港首間「智慧醫院」，配備多項創新先進設備以支援治療過程及醫院運作，當中包括無紙化電子病歷紀錄、流動資訊科技及物聯網等技術。

作為香港首間非牟利的私營教學醫院，中大醫院引入透明度高的定價收費模式。醫院在培訓新一代的專業醫護人員的同時，亦進一步加強了沙田區的醫療服務網絡。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

相關文章

智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足
00:00 2021/04/09
智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足
【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略
00:00 2021/04/20
【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略
【專訪】中大醫院9月派醫生赴威院處理新症　另接收部分病人作日間手術
00:00 2021/04/20
【專訪】中大醫院9月派醫生赴威院處理新症　另接收部分病人作日間手術
【公私營協作】中大醫院下月起派醫生到威院診症　包括耳鼻喉科、泌尿科及內外科
18:25 2021/08/15
【公私營協作】中大醫院下月起派醫生到威院診症　包括耳鼻喉科、泌尿科及內外科
【中大醫院】下月起設24小時急症室服務　馮康稱對該院8成醫護接種率「幾滿意」
今日 17:40
【中大醫院】下月起設24小時急症室服務　馮康稱對該院8成醫護接種率「幾滿意」

你可能感興趣

智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足
00:00 2021/04/09
智能化中大醫院服務邁第二階段　手術採定價收費　智慧醫療配套足
【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略
00:00 2021/04/20
【專訪】中大醫院開業初期運作暢順　CEO馮康：智慧化非為新科技要具全面策略
【專訪】中大醫院9月派醫生赴威院處理新症　另接收部分病人作日間手術
00:00 2021/04/20
【專訪】中大醫院9月派醫生赴威院處理新症　另接收部分病人作日間手術
大學 治療 博彩 沙田區 賽馬 服務 港元 陳南祿 肺炎 馬會

最高瀏覽

【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
13:43 2021/09/08
【姊弟戀】37歲媽媽戀上26歲有錢小鮮肉　帶22歲女同居：完全唔覺得尷尬
【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
13:22 2021/09/08
【生活智慧】Z字頭一定是80年代出生？ 拆解香港身份證首個字母的秘密
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業【有片】
14:28 2021/09/03
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業【有片】