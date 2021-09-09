【選委會】吳秋北與大財團同場　仍批評「地產霸權」礙社會發展

▲ 選舉委員會第五界別當然委員吳秋北（左）及譚耀宗（右）。（馮漢柱攝）

選舉委員會第五界別當然委員由港區人大代表和政協委員，當中雲集各大財團代表。他們今日近200人一起會見記者，其中身兼工聯會會長的港區人大代表吳秋北，被問到如何與地產商代表一同履職。曾形容「地產霸權」窒礙香港社會發展的吳秋北說話依然相當尖銳，強調「地產霸權」是整個社會的問題，而各選委代表不同利益，「和而不同」更能共同解決問題。

事實上，長實主席兼董事總經理李澤鉅、恒地集團主席李家傑及新地主席兼董事總經理郭炳聯等，都是號稱為「維護國家利益界別」的第五界別的選委。因此，有政界中人坦言，聽到吳秋北會上針對地產商的言論，多少感到有點火藥味，未知席間的大財團代表有何感想？

吳秋北早前多次發文批評大財團，阻止住宅土地開發，遏抑住宅供應，窒礙香港社會發展。吳秋北今日在記者會上再提及相關問題時，並沒有迴避話題，他表示，不少人不理解「協商民主」的做法，認為正正選委在愛國愛港的原則下組成，選委才能夠「和而不同」，並「求同存異」解決問題。

吳秋北指，所謂「地產霸權」、「貧富懸殊」本質上都是整個社會的問題、不僅是基層問題，人大代表及政協委員更應該共同推動社會發展、解決深層次矛盾，包括土地及財富不均的情況。他又稱，選委有共同底，可避免立場先行、政治內哄，真正能夠就事論事，相信各位委員都願意解決社會共同關心的問題。

他續指，選委來自不同界別十分正常，正正因為選委來自不同界別，體現了選舉更廣泛及均衡的參與，而每個界別均是社會的一分子，有任何問題應一同合作，認為社會各界若不能溝通而又各自為政，社會不會進步。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS



記者：陳葆琳