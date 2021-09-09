【學生流失】新學年縮班危機逼在眉睫　教聯會去信教育局促請凍結全港教師人手3年

▲ 教聯會指新學年縮班危機逼在眉睫，今（9日）致函教育局，促請局方凍結未來3年全港教師人數。（資料圖片）

移民潮及跨境生復課無期等因素夾擊，教聯會指新學年縮班危機逼在眉睫，教育界人心惶惶，該會今日（9日）致函教育局，促請局方「特事特辦」，盡快推出應對措施，避免有學校因流失大量學生而引致縮班，影響教師人手的穩定性，包括建議局方凍結未來3年全港教師人數，以穩定教育生態。

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該會指出，疫情持續1年多，中港兩地至今仍無法全面通關，嚴重影響跨境生來港上學，加上移民人數增加，不少學校反映接獲部分學生退學，面對嚴峻的縮班危機。該會引述政府數據指出，本學年適齡升小學學童約為58,500人，較上學年減少1,500人；未來六年適齡入讀小一人口將持續下跌，減少至2027年的48,500人，該會形容跌幅顯著，情况令人關注。

該會同時提出，局方須有系統地組織超額教師進行專項培訓，提升國民教育、創科教育及心理輔導等範疇的專業知識；待學生人口回升時，讓超額教師重投教育崗位，做好相關工作。長遠應改善班師比例，全面推行小班教學，以提升教學質素，並加強對跨境生的學習支援，建議撥款資助學校在內地設立學習中心，照顧跨境生的各項需要。

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責任編輯：馮琪雅