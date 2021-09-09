【選委會】人大政協選委周末擺街站宣傳政綱　譚耀宗：收集港人意見向中央反映

▲ 譚耀宗。（馮漢柱攝）

選舉委員會分組界別選舉舉行在即，由港區全國人大代表及港區全國政協有份組成的第五界別當然委員今日舉行記者會，全國人大常委譚耀宗表示，將於本周末舉行街站宣傳政綱及聽取市民意見。

新選舉制度下，第五界別300席選委中，其中190席選委由港區全國人大代表及港區全國政協當然委員組成，餘下110席由則由有關全國性團體香港成員代表組成。港區全國人大代表及及港區全國政協委員各自提出4項政綱，主要圍繞聆聽民意，改善民生，落實中央治港大政方針、融入國家發展大局等。

全國人大常委譚耀宗指，第五界別選委將中央最新政策向港人推廣，並將港人意見向中央反映，以國務院港澳辦主任夏寶龍5個「善於」為基準，聚焦發展及改善民生。另外，全國人大代表將會於本周末發起街站，宣傳政綱及新選舉制度，並收集市民意見，藉此號召全體選委參與。

全國政協常委唐英年補充，街站活動是希望可以有更多人加入向社會展示選委應盡的責任及擔當。他又指，選委對於新選舉制度之下產生的愛國者團隊有期許，他們必須是立場堅定、有擔當作為、為民愛民、有感召力、有責任心的愛國者，選委將會忠誠、嚴肅、認真地履行職責，確保「愛國者治港」的原則落實。

全國僑聯副主席盧文端早前曾撰文指，民主黨強行阻止成員參選等同是對新選舉制度的挑戰和破壞，有可能觸犯《港區國安法 》。譚耀宗認為，盧文端文章深刻、有見地，有關人士應心中有數。唐英年則表示，完善選舉制度體現了參政議政、均衡參與的目標，此改變令到更多界別在各階層中得到充分代表，保障香港市民利益及民主的權利，相信大家都會團結一致為市民謀福祉。

「全國人大政協委員」在立法會功能組別佔有一席，譚耀宗表示，港區全國人大代表及港區全國政協超過200人，一定有人有興趣參選立法會，惟暫時未清楚誰人會參選，但他強調，參選者必須爭取其他人大代表的支持。

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記者：陳葆琳