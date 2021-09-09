【詐騙集團】警方搗破紅磡大環道一工廈本地低息貸款詐騙集團 拘捕4男3女
警方今日(9日)下午，於紅磡大環道一工業大廈搗破一個本地低息貸款詐騙集團，行動中拘捕7人，包括4男3女，年齡介乎18至36歲。
警方指案件發生於今年8月26日，一名30多歲任職地盤工人男子， 接到一名自稱中國銀行職員電話推銷低息貸款， 其後男子被相約到灣仔一茶餐廳簽署一份極簡單貸款合約，為證明男子有還款能力，騙徒哄騙受害人交出28,000元保證金，當受害人到財務公司方發現，借貸從來不存在。 受害人於是報警求助。
灣仔警區刑事部接報，與情報科經過深入調查後， 鎖定詐騙集團位於紅磡大環道一工廈，於今日下午警展開拘捕行動，警方為求迅速搗破詐騙集團基地，決定出動飛虎隊作迅速爆破，警方行動中拘捕4男3女，年齡介乎18至36歲，包括案中36歲女主腦。
行動中警方檢獲15部手提電話，5部電腦主機，及一部電話分流器， 相信騙徒為求逼真及防電話主機而使用電話分流器。 警方定在單位夾萬內檢獲15萬元現金，及約200名潛在受害人目標。 警方指調查行動仍然繼續， 警方已掌握部分在逃人士資料，稍後會再有拘捕行動。
灣仔警區(刑事)總督察何兆東指，警方相信已瓦解一個大約活躍兩個月，以低息貸款電話詐騙集團， 何指詐騙集團分工精細，有專人教授俗稱刀手以電話推銷形式尋找目標， 警方呼籲市民不要輕易相信電話低息推銷貸款，而銀行職員亦不會相約貸款人往餐廳簽署簡單合約。警方呼籲市民不要輕易將個人資料交於任何人，以免招致損失。
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記者：黃傑偉