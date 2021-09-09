【詐騙集團】警方搗破紅磡大環道一工廈本地低息貸款詐騙集團　拘捕4男3女

▲ 警方今日下午於紅磡大環道一工業大廈搗破一個本地低息貸款詐騙集團，行動中拘捕7人，包括4男3女，年齡介乎18至36歲。(黃傑偉攝)

警方今日(9日)下午，於紅磡大環道一工業大廈搗破一個本地低息貸款詐騙集團，行動中拘捕7人，包括4男3女，年齡介乎18至36歲。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

警方指案件發生於今年8月26日，一名30多歲任職地盤工人男子， 接到一名自稱中國銀行職員電話推銷低息貸款， 其後男子被相約到灣仔一茶餐廳簽署一份極簡單貸款合約，為證明男子有還款能力，騙徒哄騙受害人交出28,000元保證金，當受害人到財務公司方發現，借貸從來不存在。 受害人於是報警求助。

灣仔警區刑事部接報，與情報科經過深入調查後， 鎖定詐騙集團位於紅磡大環道一工廈，於今日下午警展開拘捕行動，警方為求迅速搗破詐騙集團基地，決定出動飛虎隊作迅速爆破，警方行動中拘捕4男3女，年齡介乎18至36歲，包括案中36歲女主腦。

行動中警方檢獲15部手提電話，5部電腦主機，及一部電話分流器， 相信騙徒為求逼真及防電話主機而使用電話分流器。 警方定在單位夾萬內檢獲15萬元現金，及約200名潛在受害人目標。 警方指調查行動仍然繼續， 警方已掌握部分在逃人士資料，稍後會再有拘捕行動。

灣仔警區(刑事)總督察何兆東指，警方相信已瓦解一個大約活躍兩個月，以低息貸款電話詐騙集團， 何指詐騙集團分工精細，有專人教授俗稱刀手以電話推銷形式尋找目標， 警方呼籲市民不要輕易相信電話低息推銷貸款，而銀行職員亦不會相約貸款人往餐廳簽署簡單合約。警方呼籲市民不要輕易將個人資料交於任何人，以免招致損失。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉