【人事變動】中大委任金江為協理副校長本月中到任　將為大灣區發展作貢獻

▲ 金江前為悉尼新南威爾士大學國際事務助理校長。（悉尼新南威爾士大學網頁圖片）

香港中文大學今日（9日）宣布，通過聘任澳洲悉尼新南威爾士大學（The University of New South Wales，簡稱UNSW）前國際事務助理校長金江（Mr. Laurie Pearcey），為中大協理副校長（校外聯繫及推廣），任期3年，預計於本月中到任。金江透過大學新聞稿稱，將為中大在大灣區發展作出貢獻。

中大表示，金江將就大學策略目標中提升中大聲譽和形象相關的事宜向大學管理層提供建議，致力拓展中大於外界持分者之間的定位，包括傳媒、政策制定者、業界合作夥伴，以及未來的學生和校友。

據中大發稿指，金江前為悉尼新南威爾士大學國際事務助理校長，在促進全球夥伴關係和加強國際形象與聲譽方面成績斐然，同時擔任該校子公司UNSW Global Pty Ltd的行政總裁。他擁有逾15年國際教育、全球參與、非牟利組織和企業領域方面的經驗，並在國際政治經濟學、商業策略、政府關係、品牌和公共事務領域擁有廣泛專業知識。他精通中文，在過去20年曾造訪亞洲逾100次，對亞洲地區的商業、政府和高等教育具有廣泛認識和人脈網絡。

金江以優異成績獲得悉尼新南威爾士大學國際研究（亞洲研究）學士學位（獲頒University Prize）；於2007年加入澳大利亞中國工商業委員會，兩年後出任行政總裁；現時是澳大利亞勳章學會基金會學者、澳大利亞八校聯盟國際策略組成員和絲綢之路大學聯盟執行委員會成員；曾任澳洲國立大學太平洋與亞洲史訪問學者、墨爾本大學澳印研究所理事，以及北京清華大學社會科學學院交換學者。

金江透過大學新聞稿表示，很榮幸可以加入中大，形容中大為一所正全速發展為世界教研殿堂的大學，既有卓越研究的傳統，亦是連接中國與世界的橋樑，應該於國際舞台廣為宣揚。隨著中大開展下一個五年策略計劃，他將參與聯繫中大與香港乃至更遠地區的外界持分者、傳媒和公共政策制定者，並為中大在大灣區的發展作出貢獻。

▲ 中大指，金江前為悉尼新南威爾士大學國際事務助理校長，在促進全球夥伴關係和加強國際形象與聲譽方面成績斐然。（相片由中大提供）

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責任編輯：馮琪雅